9 نجوم يدخلون عش الزوجية.. أحدثهم هاجر السراج

شهدت الساحة الفنية أفراحا لعدد من النجوم فى عام 2025 لتكون بداية جديدة فى حياتهم ونرصد فى التقرير التالى أبرز هؤلاء النجوم.

هاجر السراج

احتفلت الفنانة هاجر السراج، بزفافها مساء اليوم الجمعة 5 سبتمبر، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء فقط.

وقامت هاجر السراج بنشر صور وفيديوهات من الحفل، عبر خاصية القصص القصيرة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وظهرت وهي ترقص مع عريسها وسط فرحة المتواجدين، وخضعت الى جلسة تصوير رومانسية بالأبيض والأسود، ظهرت خلالها بطريقة عفوية مع زوجها.

نسرين طافش

بينما فاجأت الفنانة التونسية نسرين طافش جمهورها بخبر زواجها خلال لقاء أجرته مع الإعلامية بوسي شلبي على هامش حفل Joy Awards الذي أُقيم في المملكة العربية السعودية.

وقالت نسرين طافش: “اتجوزت رجل أعمال مصري مش من الوسط الفني ولسه جاية من شهر العسل على هنا على طول”.

هذا التصريح أثار تفاعلًا كبيرًا بين محبيها ومتابعيها؛، حيث قدموا لها التهاني متمنين لها حياة سعيدة ومستقرة. لم تكشف نسرين عن المزيد من التفاصيل حول زوجها أو مكان شهر العسل، لكنها بدت سعيدة وواثقة أثناء حديثها.

زواج محمد العمروسي ومي فاروق

شهد الأسبوع الأول من عام 2025 احتفال الفنان محمد العمروسي بزفافه على الفنانة مي فاروق، وذلك في حفل كبير أقيم بأحد الفنادق المطلة على نهر النيل. الحفل جاء بعد خطوبة استمرت قرابة عام، وحضره عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، منهم شريف منير، شذى، عزيز الشافعي، هلا رشدي، حميد الشاعري، مصطفى قمر، إيهاب توفيق، يوسف الشريف، أحمد الشامي، منى الشاذلي، اللاعب أحمد فتحي، الموزع توما، منال سلامة، هبة عبد الحكيم، وعد البحري، الفنانة وعد السعودية، ريهام عبد الحكيم، المطربة سوما، محمد رضوان وزوجته، ميرهان حسين، دنيا المصري، حمزة العيلي، ومحمد رضوان.

نجمة مسرح مصر سارة درزاوي

كما احتفلت الفنانة سارة درزاوي، نجمة “مسرح مصر”، بزفافها على شاب من خارج الوسط الفني في الأيام الأولى من عام 2025.

و أقيم الحفل في القلعة بحضور الأهل والأصدقاء المقربين وعدد من نجوم الوسط الفني، على رأسهم أشرف عبد الباقي، هشام إسماعيل، محمود الليثي، مصطفى بسيط، حامد الشراب، ومحمد توب.

جاء هذا الزواج بعد خطوبة استمرت 4 سنوات، حيث أعلنت سارة خطوبتها في نوفمبر 2020، عندما نشرت صور الاحتفال بمنزلها على حسابها الرسمي بموقع إنستغرام وعلقت: “أخيرا عملتها.. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه”.

زواج مصطفى شعبان

بينما فاجأ الفنان مصطفى شعبان الجمهور بإعلان زواجه رسمياً من هدى الناظر، مديرة أعمال الفنان عمرو دياب السابقة، مع بداية عام 2025.

ورغم أن الزواج قد تم العام الماضي، إلا أن مصطفى قرر الإعلان عن الخبر مع بداية العام الجديد، مما جعله يتصدر الترند باعتباره أول فنان يعلن زواجه في 2025.

زواج مى الغيطى

كما احتفلت الفنانة الشابة مي الغيطي بزفافها علي من الطبيب البريطاني أندرياس براون، وذلك في حفل اقتصر حضوره علي الأهل والأصدقاء المقربين.

ليلى أحمد زاهر وهشام جمال

واحتفل الثنائي الفني ليلى أحمد زاهر والمنتج هشام جمال بزفافهما، في حفل استثنائي أُقيم عند هرم سقارة الأثري، وسط أجواء ساحرة تحمل طابع الحضارة الفرعونية، بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام والمجتمع.

وشهد حفل الزفاف إنارة هرم سقارة باللون الأحمر لظهوره بشكل متناسق، يأتي هذا الحفل بعد أيام من احتفال الثنائي بعقد قرانهما في 14 أبريل الماضي، في أجواء عائلية مميزة شهدت حضور عدد من المقربين منهم رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

رنا رئيس

وفي بداية شهر مايو الجاري، احتفلت الفنانة رنا رئيس بحفل زفافها على رجل الأعمال يسري على، في أجواء مميزة، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، إلى جانب الأصدقاء والمقربين الذين شاركوها الفرحة في هذا الحدث المهم من حياتها.

وشهد حفل زفاف رنا رئيس حضورًا واسعًا لنجوم الفن، الذين لبوا دعوة العروس للمشاركة في هذه المناسبة، فيما أحيا الحفل مجموعة من نجوم الغناء على رأسهم تامر حسني، مصطفى حجاج، وكارمن سليمان، الذين أشعلوا الأجواء بمجموعة من أشهر أغانيهم.

أمينة خليل

كما احتفلت الفنانة أمينة خليل بحفل زفافها على المصور الفوتوغرافي أحمد زعتر، في حفل عائلي أنيق يضم عددًا من نجوم الفن والإعلام، إلى جانب الأصدقاء المقرّبين وأفراد العائلتين، وسط أجواء تغمرها البهجة والفرح.

وتألقت أمينة خليل خلال الحفل بإطلالة خطفت الأنظار، حيث ارتدت فستان زفاف أنيقًا مصنوعًا من الغزول الحريرية، ومطرزًا بعناية عند الأطراف، من تصميم مصممة الأزياء المصرية ياسمين يحيى.