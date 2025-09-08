قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم المصافحة بين المصلين بعد الصلاة .. دار الإفتاء تجيب
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
بعد إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة غزة | خبير: حصار خانق وظروف معيشية مأساوية
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة
سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة
كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن
مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الشيشاني لبحث آفاق التعاون المشترك
إسرائيل تمنع نائبة رئيس الوزراء الإسباني من دخول تل أبيب
مفاجأة في طاقم تحكيم منتخب مصر وبوركينا فاسو .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

9 نجوم يدخلون عش الزوجية.. أحدثهم هاجر السراج

هاجر السراج
هاجر السراج
أحمد إبراهيم

شهدت الساحة الفنية أفراحا لعدد من النجوم فى عام 2025 لتكون بداية جديدة فى حياتهم ونرصد فى التقرير التالى أبرز هؤلاء النجوم.

هاجر السراج

احتفلت الفنانة هاجر السراج، بزفافها مساء اليوم الجمعة 5 سبتمبر، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء فقط. 

وقامت هاجر السراج بنشر صور وفيديوهات من الحفل، عبر خاصية القصص القصيرة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وظهرت وهي ترقص مع عريسها وسط فرحة المتواجدين، وخضعت الى جلسة تصوير رومانسية بالأبيض والأسود، ظهرت خلالها بطريقة عفوية مع زوجها.

هاجر السراج

نسرين طافش 

بينما فاجأت الفنانة التونسية نسرين طافش جمهورها بخبر زواجها خلال لقاء أجرته مع الإعلامية بوسي شلبي على هامش حفل Joy Awards الذي أُقيم في المملكة العربية السعودية.

وقالت نسرين طافش: “اتجوزت رجل أعمال مصري مش من الوسط الفني ولسه جاية من شهر العسل على هنا على طول”.

هذا التصريح أثار تفاعلًا كبيرًا بين محبيها ومتابعيها؛، حيث قدموا لها التهاني متمنين لها حياة سعيدة ومستقرة. لم تكشف نسرين عن المزيد من التفاصيل حول زوجها أو مكان شهر العسل، لكنها بدت سعيدة وواثقة أثناء حديثها. 

نسرين طافش

زواج محمد العمروسي ومي فاروق

شهد الأسبوع الأول من عام 2025 احتفال الفنان محمد العمروسي بزفافه على الفنانة مي فاروق، وذلك في حفل كبير أقيم بأحد الفنادق المطلة على نهر النيل. الحفل جاء بعد خطوبة استمرت قرابة عام، وحضره عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، منهم شريف منير، شذى، عزيز الشافعي، هلا رشدي، حميد الشاعري، مصطفى قمر، إيهاب توفيق، يوسف الشريف، أحمد الشامي، منى الشاذلي، اللاعب أحمد فتحي، الموزع توما، منال سلامة، هبة عبد الحكيم، وعد البحري، الفنانة وعد السعودية، ريهام عبد الحكيم، المطربة سوما، محمد رضوان وزوجته، ميرهان حسين، دنيا المصري، حمزة العيلي، ومحمد رضوان.

محمد العمروسي ومي فاروق

نجمة مسرح مصر سارة درزاوي

كما احتفلت الفنانة سارة درزاوي، نجمة “مسرح مصر”، بزفافها على شاب من خارج الوسط الفني في الأيام الأولى من عام 2025.

و أقيم الحفل في القلعة بحضور الأهل والأصدقاء المقربين وعدد من نجوم الوسط الفني، على رأسهم أشرف عبد الباقي، هشام إسماعيل، محمود الليثي، مصطفى بسيط، حامد الشراب، ومحمد توب.

جاء هذا الزواج بعد خطوبة استمرت 4 سنوات، حيث أعلنت سارة خطوبتها في نوفمبر 2020، عندما نشرت صور الاحتفال بمنزلها على حسابها الرسمي بموقع إنستغرام وعلقت: “أخيرا عملتها.. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه”.

سارة درزاوي

زواج مصطفى شعبان

بينما فاجأ الفنان مصطفى شعبان الجمهور بإعلان زواجه رسمياً من هدى الناظر، مديرة أعمال الفنان عمرو دياب السابقة، مع بداية عام 2025. 

ورغم أن الزواج قد تم العام الماضي، إلا أن مصطفى قرر الإعلان عن الخبر مع بداية العام الجديد، مما جعله يتصدر الترند باعتباره أول فنان يعلن زواجه في 2025.

مصطفى شعبان

زواج مى الغيطى 

كما احتفلت الفنانة الشابة مي الغيطي بزفافها علي من الطبيب البريطاني أندرياس براون، وذلك في حفل اقتصر حضوره علي  الأهل والأصدقاء المقربين.

زواج مي الغيطي

ليلى أحمد زاهر وهشام جمال 

واحتفل الثنائي الفني ليلى أحمد زاهر والمنتج هشام جمال بزفافهما، في حفل استثنائي أُقيم عند هرم سقارة الأثري، وسط أجواء ساحرة تحمل طابع الحضارة الفرعونية، بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام والمجتمع.

وشهد حفل الزفاف إنارة هرم سقارة باللون الأحمر لظهوره بشكل متناسق، يأتي هذا الحفل بعد أيام من احتفال الثنائي بعقد قرانهما في 14 أبريل الماضي، في أجواء عائلية مميزة شهدت حضور عدد من المقربين منهم رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال
فرح رنا رئيس

رنا رئيس

وفي بداية شهر مايو الجاري، احتفلت الفنانة رنا رئيس بحفل زفافها على رجل الأعمال يسري على، في أجواء مميزة، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، إلى جانب الأصدقاء والمقربين الذين شاركوها الفرحة في هذا الحدث المهم من حياتها.

وشهد حفل زفاف رنا رئيس حضورًا واسعًا لنجوم الفن، الذين لبوا دعوة العروس للمشاركة في هذه المناسبة، فيما أحيا الحفل مجموعة من نجوم الغناء على رأسهم تامر حسني، مصطفى حجاج، وكارمن سليمان، الذين أشعلوا الأجواء بمجموعة من أشهر أغانيهم.

أمينة خليل 

كما احتفلت الفنانة أمينة خليل بحفل زفافها على المصور الفوتوغرافي أحمد زعتر، في حفل عائلي أنيق يضم عددًا من نجوم الفن والإعلام، إلى جانب الأصدقاء المقرّبين وأفراد العائلتين، وسط أجواء تغمرها البهجة والفرح.

وتألقت أمينة خليل خلال الحفل بإطلالة خطفت الأنظار، حيث ارتدت فستان زفاف أنيقًا مصنوعًا من الغزول الحريرية، ومطرزًا بعناية عند الأطراف، من تصميم مصممة الأزياء المصرية ياسمين يحيى.

أمينة خليل وزوجها
هاجر السراج نسرين طافش محمد العمروسي سارة درزاوي مي الغيطي ليلى أحمد زاهر رنا رئيس أمينة خليل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

أحمد كجوك

«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

أسعار الدواجن

انخفضت تاني.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الطماطم

نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بخصوص سعر الطماطم

ترشيحاتنا

حادث

إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين بأسوان

المتهمان

سقوط شابين صانعي محتوى يعلنان عن ممارسة الفجور على فيسبوك

أرشيفية

17 مليون جنيه كسب غير مشروع.. إحالة مدير عام بالجمارك للمحاكمة الجنائية

بالصور

"وضع الحيوانات الأليفة".. ابتكار من تسلا لحمايتها داخل سياراتها

تقنية وضع الكلب
تقنية وضع الكلب
تقنية وضع الكلب

الثوم النيء.. السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة

الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة
الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة
الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة

رينو تدخل سباق السيارات الهجينة بـ Symbioz E-Tech 160

Symbioz E-Tech 160
Symbioz E-Tech 160
Symbioz E-Tech 160

الأسماك مرتين أسبوعيا.. وصفة الأطباء لصحة جيدة

الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة
الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة
الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة

فيديو

حجاب أسما شريف منير

قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟

تكريم وزير الدفاع للقادة

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

خسوف القمر الدموي

القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد