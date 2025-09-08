حلا شيحة تعلق على رسالة أسما شريف منير بعد ارتدائها الحجاب

علقت الفنانة حلا شيحة علي المنشور الذي قامت بنشره اسما شريف منير لتعلن فيه عن ارتدائها الحجاب.

وقالت حلا شيحه عبر خاصية الاستوري بتطبيق انستجرام: فعلاً الحجاب خطوة بتعبر عن شئ جوانا والمظهر الخارجي ما إلا هو بداخلنا.

ونشرت أسما منير الرسالة عبر حسابها الرسمي على انستجرام؛ والتي جاءت نصها: "مبروك يا أسما.. خطوة الحجاب مش مجرد تغيير في اللبس هي لحظة مواجهة حقيقية مع نفسك مع ربنا، ومع العالم قرار زي ده مش بييجي بسهولة، ده بييجي بعد رحلة طويلة من صراع داخلي، من أسئلة كتير، ومن محاولات توازن بين اللي جواكي واللي براكي".

وأضاف: "الحجاب مش بس قماشة، هو إعلان صادق إنك اخترت تكوني أقرب لربنا، واخترت تحطي رضا ربنا قبل أي حاجة. وفي مجتمع مليان ضغوط وصور مثالية، إنك تاخدي الخطوة دي دليل على قوة قلبك وعلى إنك مشي ورا اللي مقتنعة بيه مش ورا اللي الناس عايزاه".

وتابع: "النهارده إنتي مش بس لبستي حجاب، إنتي لبستي معنى أعمق: إنك بتقولي"أنا كفايتي من ربنا، وأنا حابة نفسي زي ما أنا من غير أي شروط “وده في حد ذاته انتصار عظيم، أفرحي بالخطوة دي وحافظي عليها، وافتكري دايما إن كل يوم بالحجاب هو شهادة حب بينك وبين ربنا”.