قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة
مسؤول أممي يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة مع اشتداد المنخفضات الجوية
150مليون دولار استثمارات .. تفاصيل مصنع اللقاحات والأدوية البيولوجية
انفراجة في سوق اللحوم.. أرقام جديدة تكشف التفاصيل
75 دقيقة | خروج زيزو وعاشور وفتوح .. ودخول ثلاثى فى مباراة مصر ونيجيريا
سخافة | أول تعليق من شيرين على حقيقة صورتها في المستشفى
أحمد مراد : أم كلثوم عاشت 77 عامًا ويمكن تقديم ألف فيلم عنها بزوايا مختلفة
السبب "أسرار".. خناقة بين نادية الجندي وفريال يوسف
60 دقيقة .. منتخب مصر يتقدم على نيجيريا 2-1
جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026 جميع الصفوف ..شوف جدولك
بعد تحذير القومي للاتصالات .. هل يمكن اختراق الهواتف عبر المكالمات؟
الأناكوندا .. مصطفى محمد يلدغ نيجيريا بهدف لـ منتخب مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اليونيسف: الاستثمار في الشباب أساس لمستقبل أكثر إشراقاً

يونيسف
يونيسف
أمينة الدسوقي

وقعت يونيسف مصر ومؤسسة عبدالله الغرير (AGF) شراكة استراتيجية لدعم  أكاديمية شباب بلد، ضمن المبادرة الوطنية "شباب بلد"، وهي النسخة المصرية من Generation Unlimited ، في خطوة مهمة لتعزيز مهارات الشباب وفرصهم في العمل. 

واوضحت يونيسف ان الشراكة مع مؤسسة عبدالله الغرير التي قدمت أكبر مساهمة خيرية لأكاديمية شباب بلد حتى الآن، يعكس رؤية مشتركة، وقيادة واعية وإيمان حقيقي بأن الاستثمار في الشباب هو الأساس لمستقبل أكثر إشراقاً.

جاء ذلك خلال افتتاح مقر أكاديمية شباب بلد، بمركز شباب الجزيرة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، المقر الرئيسي لأكاديمية «شباب بلد» بمركز شباب الجزيرة بالقاهرة، وذلك في إطار مبادرة «شباب بلد»، التي تستهدف تمكين الشباب المصري، وتطوير مهاراته من خلال توفير البرامج التدريبية ومسارات التعليم والتوظيف وريادة الأعمال، وتعد المبادرة هي النسخة المصرية من المبادرة الأممية Generation Unlimited.

وقام بافتتاح الأكاديمية، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، و كيفن فراي، المدير التنفيذي للمبادرة الأممية GENU، و حمد الزعابي، سفير دولة الإمارات بالقاهرة، و ناتاليا ويندر روسي، ممثلة اليونيسيف في مصر، و عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الغرير الإماراتية، وسفراء مبادرة «شباب بلد» من الشباب المصري المتميز.

ويمثل افتتاح مقر أكاديمية شباب بلد وتوقيع الشراكة الاستراتيجية مع صندوق التنمية الأفريقي خطوة هامة نحو توسيع نطاق هذا النموذج ليشمل جميع المحافظات بحلول عام 2030، بما يضمن تزويد الشباب في جميع أنحاء مصر بالمهارات والفرص والثقة اللازمة لقيادة مستقبل البلاد.

يونيسف يونيسف مصر أكاديمية شباب بلد مقر أكاديمية شباب بلد اليونيسف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا وبعد غد بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

أرشيفية

منخفض جوي يتسبب في أمطار ونشاط للرياح..هيئة الأرصاد تحذر

الأجهزة الكهربائية

%40 دفعة واحدة| ركود كبير يضرب سوق الأجهزة الكهربائية.. والشعبة تكشف مفاجآت صادمة

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

الزمالك

مفاجأة مدوية.. فسخ رباعي الزمالك الأجنبي لعقودهم مع النادي

الارصاد

تدفق السحب الممطرة مستمر.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

المجني عليها

عليا ديون وهي لابسة دهب.. تفاصيل مؤلمة في قـ.تل مسنة بالبدرشين

ترشيحاتنا

المتهم

شخص يدعى دهس نجله بجرار زراعى بأسيوط .. والداخلية تكشف الحقيقة

أرشيفية

إحالة دعوي الدستورية للنظر في بطلان الانتخابات

المتهمة

تاجر مخدرات.. الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة بالقبض على والدها دون وجه حق

بالصور

بخطوات سهلة زي الجاهزة .. طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة في البيت

طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة
طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة
طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة

هتاكله في دقائق.. طريقة عمل صينية السردين بالليمون والزيت

صينية سردين
صينية سردين
صينية سردين

المشي الصباحي في البرد قد يزيد خطر النوبات القلبية .. نصائح الأطباء لفصل الشتاء

لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟
لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟
لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟

السيطرة على حريق نشب بمكتبة داخل حديقة الطفل العامة بالزقازيق.. والمحافظ يتفقد المكان

حريق
حريق
حريق

فيديو

المتهم

القبض على 4 أشخاص يروجون المخدرات بالقليوبية

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على سيدة بالضرب في المرج

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق في أحدث كليباتها .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد