اليونيسف: الاستثمار في الشباب أساس لمستقبل أكثر إشراقاً

وقعت يونيسف مصر ومؤسسة عبدالله الغرير (AGF) شراكة استراتيجية لدعم أكاديمية شباب بلد، ضمن المبادرة الوطنية "شباب بلد"، وهي النسخة المصرية من Generation Unlimited ، في خطوة مهمة لتعزيز مهارات الشباب وفرصهم في العمل.

واوضحت يونيسف ان الشراكة مع مؤسسة عبدالله الغرير التي قدمت أكبر مساهمة خيرية لأكاديمية شباب بلد حتى الآن، يعكس رؤية مشتركة، وقيادة واعية وإيمان حقيقي بأن الاستثمار في الشباب هو الأساس لمستقبل أكثر إشراقاً.

جاء ذلك خلال افتتاح مقر أكاديمية شباب بلد، بمركز شباب الجزيرة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، المقر الرئيسي لأكاديمية «شباب بلد» بمركز شباب الجزيرة بالقاهرة، وذلك في إطار مبادرة «شباب بلد»، التي تستهدف تمكين الشباب المصري، وتطوير مهاراته من خلال توفير البرامج التدريبية ومسارات التعليم والتوظيف وريادة الأعمال، وتعد المبادرة هي النسخة المصرية من المبادرة الأممية Generation Unlimited.

وقام بافتتاح الأكاديمية، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، و كيفن فراي، المدير التنفيذي للمبادرة الأممية GENU، و حمد الزعابي، سفير دولة الإمارات بالقاهرة، و ناتاليا ويندر روسي، ممثلة اليونيسيف في مصر، و عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الغرير الإماراتية، وسفراء مبادرة «شباب بلد» من الشباب المصري المتميز.

ويمثل افتتاح مقر أكاديمية شباب بلد وتوقيع الشراكة الاستراتيجية مع صندوق التنمية الأفريقي خطوة هامة نحو توسيع نطاق هذا النموذج ليشمل جميع المحافظات بحلول عام 2030، بما يضمن تزويد الشباب في جميع أنحاء مصر بالمهارات والفرص والثقة اللازمة لقيادة مستقبل البلاد.