أخبار البلد

يونيسف مصر: اليوم العالمي للطفل دعوة لتحويل حقوق الأطفال إلى واقع يومي

ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في مصر
أمينة الدسوقي

أكدت ناتاليا ويندر-روسي، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في مصر، أن اليوم العالمي للطفل، الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام، ليس مجرد مناسبة سنوية، بل "دعوة للتحرك من أجل جعل حقوق كل طفل واقعا ملموسا".

وقالت ويندر-روسي فى كلمتها خلال احتفالية اليوم العالمي للطفل إن هذا اليوم يمثل ذكرى اعتماد اتفاقية حقوق الطفل، التي تعد أكثر اتفاقيات حقوق الإنسان تصديقا في التاريخ، مشددة على أن الاحتفال "ليس عن الأطفال فقط، بل معهم، والاستماع إلى أصواتهم وأحلامهم وإمكاناتهم اللامحدودة".

أصوات الأطفال رسائل مباشرة للعالم

وأوضحت ممثلة يونيسف فى مصر " كل طفل يجب أن يحصل على مياه نظيفة، وعلى اللقاحات، وأن تُحمى الفتيات من الممارسات الضارة مثل الختان".

وأكدت أن هذه الرسائل ليست شعارات، بل حقائق يعيشها الأطفال يوميًا في المدارس والبيوت والقرى والمدن.

تقدم محقق وشراكات فاعلة في مصر

وأشادت ويندر-روسي بما وصفته بـ"التقدم الكبير" الذي تحقق في مصر خلال السنوات الأخيرة، خاصة في مجالات التعليم والرعاية الصحية ورفع سن زواج الفتيات ومكافحة الممارسات الضارة، إلى جانب الاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة من خلال مبادرات وطنية، من بينها مبادرة "بداية" التي أطلقتها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما ثمنت دعم السيدة انتصار السيسي لجهود حماية الأطفال، مؤكدة أن هذا الدعم "فتح آفاقًا جديدة لآلاف الأطفال، خاصة الفتيات".

وأشادت كذلك بالشراكة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة برئاسة الدكتورة سحر السنباطي، والذي يواصل تطوير سياسات حماية الطفل وتمكينه.

وأكدت أن يونيسف تعمل جنبا إلى جنب مع الوزارات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية، "وقبل كل ذلك مع الأطفال والشباب أنفسهم".

تحديات عالمية متصاعدة

ورغم الإنجازات، شددت ممثلة يونيسف على ضرورة الاعتراف بالتحديات التي تواجه الطفولة في العالم اليوم، ومن أبرزها الصدمات المناخية والتقلبات الاقتصادية وتراجع مساحات مشاركة الأطفال، بالإضافة إلى الضغوط على الخدمات الأساسية.

واستعرضت بيانات تقرير "حالة أطفال العالم لعام 2025"، الذي يشير إلى 412 مليون طفل يعيشون في فقر مدقع و 900 مليون طفل يعانون من حرمان شديد من الاحتياجات الأساسية.

وحذرت من أنه "بدون تحرك جريء، قد يُدفع ملايين الأطفال خارج التعليم بحلول نهاية هذا العقد"، لكنها أكدت أن "الفقر ليس قدرًا، والتقدم يبقى ممكنًا".

رحلة بناء الذات الأطفال يتحدون التحديات

وقالت ويندر-روسي إن الأطفال حول العالم يتحملون أدوارا تفوق أعمارهم، بين الدراسة والدعم الأسري والتعامل مع ضغوط العالم الرقمي، لكنهم مع ذلك "يبنون شخصيات قوية ويكتسبون حكمة مبكرة".

وأكدت أن دور البالغين هو "دعم رحلة بناء الذات التي يخوضها الأطفال، بالاستماع إليهم وتشجيعهم وتوفير الأنظمة التي تعزز ازدهارهم".

دعوة إلى صناع القرار وإلى الأطفال أنفسهم

واختتمت ممثلة يونيسف رسالتها بدعوة صريحة لصناع القرار قائلة:"كل قرار في الموازنات والقوانين يحدد مستقبل طفل".

وأكدت أن اليوم العالمي للطفل يجب أن يكون "خطوة جماعية للأمام"، حتى يتمكن كل طفل من أن يقول بثقة:"هذا يومي.. هذه حقوقي.. وأنا مرئي ومسموع وأشارك".

