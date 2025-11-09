افتتاح فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة ببني سويف ضمن فعاليات اليوم العالمي للطفل

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه مُنذ قليل، الدكتورة سحر السُنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، في مستهل زيارتها للمحافظة، وذلك في حضور : "بلال حبش"نائب المحافظ، الدكتورة ألطاف رياض المُشرف العام على فرع المجلس ببني سويف ، الأستاذ أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ.

هذا ومن المقرر أن يتوجه المحافظ ورئيسة المجلس إلى مدينة بني سويف الجديدة ، لافتتاح فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة داخل ديوان عام المحافظة بشرق النيل، وتفقد مقر الفرع والاطلاع على الخدمات التي يقدمها ، بجانب زيارة مدرسة النهضة الرسمية للغات لمتابعة جانباً من أنشطة المبادرة الوطنية "دوّي " ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للطفل.