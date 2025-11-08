بني سويف تستقبل 33 سائحًا إنجليزيا

استقبلت محافظة بني سويف فوجًا سياحيًا يضم 33 سائحًا من الجنسية الإنجليزية، ضمن الجهود المستمرة لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية والترويج للمقومات السياحية التي تزخر بها المحافظة، حيث كان في استقبالهم فريق من الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة ولجنة إدارة الكورنيش لتيسير جولتهم وتوفير كافة التسهيلات اللازمة.

وتضمنت الزيارة جولة سياحية على ممشى النيل السياحي بمدينة بني سويف حيث استمتع الفوج بجمال الممشى وما يقدمه من إطلالة مميزة على نهر النيل ومناطق الاستراحة والمسطحات الخضراء المحيطة به، التي تعكس الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة، بجانب التعرف على أبرز معالم المدينة الحديثة وبعض المظاهر التراثية التي تعكس الطابع الثقافي والحضاري للمحافظة.

وأكد رئيس اللجنة المشرفة على إدارة الكورنيش الدكتور شريف حنفي، أن استقبال الأفواج السياحية يتم تنفيذًا لتوجيهات محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، الذي يولي قطاع السياحة اهتمامًا كبيرًا ضمن خطط التنمية الشاملة، من خلال تطوير الخدمات السياحية وتوفير المناخ المناسب لاستقبال الزوار بما يعزز من فرص استدامة هذا القطاع الحيوي.

يشار إلى أن تكرار تلك الزيارات السياحية يعكس نجاح استراتيجية التنمية السياحية التي أطلقتها المحافظة ضمن استراتيجيتها التنموية المحلية العامة، والتي تتضمن 6 قطاعات اقتصادية من بينها قطاع السياحة، حيث تبنى محافظ بني سويف، استراتيجية طموحة لمدة 5 سنوات لتنمية هذا القطاع، بهدف وضع بني سويف في مكانة متميزة على الخريطة السياحية المحلية والدولية.