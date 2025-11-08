قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأمم المتحدة: المدنيون في الفاشر يعيشون فظائع لا يمكن تصورها
ماس في الثلاجة.. كواليس التهام حريق مطبخ مكتب المخرج خالد يوسف
بعد فحوصات طبية .. محمد منير يغادر المستشفى ويعود إلى منزله |خاص
عمر مرموش قبل قمة مانشستر سيتي وليفربول: مواجهة صلاح مميزة.. والفوز هدفنا الوحيد
طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري
برلماني: إصدار الصكوك السيادية يخلق أدوات استثمارية للمؤسسات المحلية
مشاهد مفرحة.. توافدون كبير على المتحف الكبير| فيديو
خبير عسكري: واشنطن باتت تمارس دورًا منفردًا في إدارة الأزمات الإقليمية
السيطرة على حريق قطعة أرض زراعية بكورنيش حلوان
4.7 مليون توك توك غير مرخص من إجمالي 5 ملايين في مصر
انتخابات مجلس النواب 2025 .. الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع سير التصويت بالخارج في اليوم الثاني
رئيس المنظمة المصرية الألمانية: إقبال الناخبين المصريين بألمانيا للتصويت في انتخابات مجلس النواب
محافظات

بني سويف تستقبل 33 سائحًا إنجليزيا

أ ش أ

استقبلت محافظة بني سويف فوجًا سياحيًا يضم 33 سائحًا من الجنسية الإنجليزية، ضمن الجهود المستمرة لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية والترويج للمقومات السياحية التي تزخر بها المحافظة، حيث كان في استقبالهم فريق من الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة ولجنة إدارة الكورنيش لتيسير جولتهم وتوفير كافة التسهيلات اللازمة.
وتضمنت الزيارة جولة سياحية على ممشى النيل السياحي بمدينة بني سويف حيث استمتع الفوج بجمال الممشى وما يقدمه من إطلالة مميزة على نهر النيل ومناطق الاستراحة والمسطحات الخضراء المحيطة به، التي تعكس الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة، بجانب التعرف على أبرز معالم المدينة الحديثة وبعض المظاهر التراثية التي تعكس الطابع الثقافي والحضاري للمحافظة.
وأكد رئيس اللجنة المشرفة على إدارة الكورنيش الدكتور شريف حنفي، أن استقبال الأفواج السياحية يتم تنفيذًا لتوجيهات محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، الذي يولي قطاع السياحة اهتمامًا كبيرًا ضمن خطط التنمية الشاملة، من خلال تطوير الخدمات السياحية وتوفير المناخ المناسب لاستقبال الزوار بما يعزز من فرص استدامة هذا القطاع الحيوي.
يشار إلى أن تكرار تلك الزيارات السياحية يعكس نجاح استراتيجية التنمية السياحية التي أطلقتها المحافظة ضمن استراتيجيتها التنموية المحلية العامة، والتي تتضمن 6 قطاعات اقتصادية من بينها قطاع السياحة، حيث تبنى محافظ بني سويف، استراتيجية طموحة لمدة 5 سنوات لتنمية هذا القطاع، بهدف وضع بني سويف في مكانة متميزة على الخريطة السياحية المحلية والدولية.

