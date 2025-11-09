قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد.. الرئيس السوري يلعب كرة السلة مع قائد القوات الدولية ضد «داعش»
عمرو الحديدي يُوجّه نصيحة لـ «توروب» بشأن تشكيلة الأهلي قبل لقاء قمة السوبر المصري
حسن سلامة: علاقات مصر والسعودية ركيزة الأمن القومي العربي كله |فيديو
في جلسة عُرفية.. عمدة قرية الشطب بأسوان يروى تفاصيل سداد ديون الشاب منتصر
محمد صلاح: الزمالك يمتلك كل مقومات الفوز بالسوبر المصري أمام الأهلي
«مالي» على صفيح ساخن.. وزراء الدفاع الثلاثة يؤكدون جاهزية تحالف دول الساحل الإفريقي
تجربة صعبة ومؤثرة .. مرام علي تكشف أسرار شخصية الأم الوحيدة في «سلمى» | فيديو
تنتقل بسهولة عبر الهواء.. «الخدمات البيطرية»: مصر مُحاطة بدول تعاني من الحمى القلاعية|فيديو
ملحقتش تفرح .. وفاة عروس بعد زفافها بساعات تثير الحزن على السوشيال ميديا
لقطات من مران الأهلي الرئيسي استعدادًا لمواجهة الزمالك في السوبر المصري |شاهد
أول زيارة من نوعها.. الرئيس السوري يصل إلى واشنطن بعد رفع اسمه من قوائم العقوبات
فريق طبي بجامعة بني سويف ينقذ مريضًا من الموت بعد طعنتين نافذتين | تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فريق طبي بجامعة بني سويف ينقذ مريضًا من الموت بعد طعنتين نافذتين | تفاصيل

مستشفي جامعة بني سويف
مستشفي جامعة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، عن نجاح فريق طبي متعدد التخصصات في إنقاذ حياة مريض وصل إلى المستشفى في حالة حرجة، إثر تعرضه لطعنتين نافذتين، إحداهما في القفص الصدري من الجانب الأيسر، والأخرى في أعلى البطن فوق السرة.

وأوضح رئيس الجامعة أنه تم التنسيق الفوري بين الفرق الطبية والتعامل السريع مع الإصابات المعقدة، مما أدى إلى استقرار حالة المريض بعد إجراء العمليات اللازمة، وهو الآن تحت الملاحظة الدقيقة في وحدة الرعاية المركزة. وأكد أن هذا النجاح يعكس كفاءة الكوادر الطبية في مستشفيات جامعة بني سويف، ويؤكد جاهزيتها للتعامل مع الحالات الطارئة المعقدة بكل احترافية.

ومن جانبه، صرّح الدكتور هاني حامد، عميد كلية الطب، بأن المستشفى استقبلت المريض وهو في حالة حيوية غير مستقرة، حيث تم على الفور تقديم الإسعافات الأولية ونقل الدم بشكل عاجل. وأظهرت الفحوصات وجود جرح نافذ بالقلب والرئة اليسرى، بالإضافة إلى إصابة بالأوعية الدموية للقولون، الأمر الذي تطلّب تدخلاً جراحيًا دقيقًا وسريعًا.

وأضاف الدكتور عماد البنا، المدير التنفيذي للمستشفيات، أنه تم استدعاء فرق طبية متخصصة للتعامل مع الحالة، وضمت فريق الجراحة العامة:

د. مصطفى الجارحي، د. محمد تمساح، ط.م عمرو مجدي، ط.م محمود عرابي

بالإضافة إلى فريق جراحة القلب والصدر:

د. عبد الله سامي، د. محمد طلعت.

 وفريق التخدير:، د. مصطفى المصري، د. هيام محمد، ط.م عبد الرحمن حسن، ط.م محمد رجب

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معرفة لجنة الانتخابات

طريقة معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2025

https://www.elbalad.news/6758527

ادعو له.. رساله مؤثرة لزوجة اسماعيل الليثي.. ومدير أعماله يكشف حقيقة وفـ.ـاته

اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه

نقاط تفتيش والأكمنة وتمركزات أمنية .. تفاصيل الاجتماع العاجل لوزير الداخلية مع مساعديه

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. مفاجأة في سعر الذهب بعد تراجعه أكثر من 500 جنيه

تعليق الدراسة في مدارس "لجان انتخابات مجلس النواب"

شاهد.. إعلان تعليق الدراسة في مدارس "لجان انتخابات مجلس النواب 2025 "

الإيجار القديم

بعد تأجيل دعوى وقف تنفيذ قانون الإيجار القديم.. تفاصيل الزيادة للسكني والمحلات

الأرصاد

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات على القاهرة الكبرى غدا

حظر التوك توك

حظر التوك توك يدخل حيز التنفيذ رسميًا.. المناطق المحظورة والغرامة المقررة

ترشيحاتنا

كولدير مياة

هل يجوز عمل وصلة مياه لمحتاج واعتبرها من زكاة المال؟ أمين الفتوى يجيب

صلاة الجماعة

عالم أزهري يوضح سر اجتماع الملائكة في الفجر والعصر ودلالته على كرامة بني آدم

ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. أوقاف الجيزة تشارك في ندوة تثقيفية بعنوان "إدمان السوشيال ميديا"

ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. أوقاف الجيزة تشارك في ندوة تثقيفية عن "إدمان السوشيال ميديا"

بالصور

رينو تطرح كنوزها التاريخية من سيارات السباق في مزاد استعداداً لافتتاح متحفها الجديد

سيارات السباق في مزاد
سيارات السباق في مزاد
سيارات السباق في مزاد

سعر تويوتا كورولا 2010 المستعملة

تويوتا كورولا 2010
تويوتا كورولا 2010
تويوتا كورولا 2010

كيف تعزّز زبدة الفول السوداني الذاكرة وصحة الدماغ؟.. فوائد مذهلة

فوائد زبدة الفول السوداني للدماغ
فوائد زبدة الفول السوداني للدماغ
فوائد زبدة الفول السوداني للدماغ

بتصميم كلاسيكي.. رينو توينجو 2026 الجديدة كلياً تنطلق رسميا

توينجو 2026
توينجو 2026
توينجو 2026

فيديو

آمال ماهر

زفاف سري وحب مُعلن .. آمال ماهر تُفاجئ الجمهور برسالة قلب مفتوح |فيديوجراف

إسماعيل الليثي

من فرحة عيد ميلاد لحادث مأساوي.. هل الحسد ضرب إسماعيل الليثي؟

زواج امال ماهر

زفاف سري وحب مُعلن: آمال ماهر تفاجئ الجمهور برسالة قلب مفتوح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد