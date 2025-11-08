جايين من بني سويف.. مصرع 8 أشخاص وإصابة 7 في انقلاب ميكروباص بالكريمات

شهد طريق الكريمات حادثا مأساويا راح ضحيته 8 أشخاص وأصيب 7 آخرين عقب انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بوقوع حادث أعلى طريق الكريمات، انتقلت على الفور قوات الأمن مدعمة بسيارات الإسعاف إلى مسرح الحادث وتبين انقلاب سيارة ميكروباص وحدوث وفيات و إصابات بين ركابها.

أشارت التحريات إلى أن ااسيارة الميكروباص قادمة من محافظة بني سويف وعلى طريق الكريمات اختلت عجلة القيادة بيد السائق فانقلبت السيارة ولقي 8 من الركاب مصرعهم بينما أصيب 7 آخرين.

وأضافت التحريات أن الضحايا من مركز الواسطى ببني سويف وتم نقلهم لمستشفى أطفيح المركزي، رفعت أوناش المرور آثار الحادث وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.