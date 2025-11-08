إصابة 4 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بالدقهلية

أصيب أربعة أشخاص باصابات متفرقة أثر وقوع حادث على طريق عزبه العجمي دكرنس بمحافظة الدقهلية.



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث ثصادم موتوسيكل بتروسيكل بدكرنس، وانتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف إلى مكان الحادث وتبين أصابة كلا من:



محمد على الشحات عبد الرحمن 53 عاما مقيم دكرنس ومصاب كسر بالساق اليسرى؛ احمد محمد عبده رجب 23 عاما مقيم كفر سنجاب السنبلاوين مصاب ما بعد الارتجاج ؛ على محمد على 15 عاما مقيم كفر سنجاب السنبلاوين مصاب كسر بالساق اليسرى ومحمد عبد عز الدين 17 عاما مقيم كفر سنجاب السنبلاوين وأصيب بكدمات متفرقة بالجسم،

تم نقل المصابين إلى مستشفى دكرنس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.