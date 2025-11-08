قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
واشنطن تشتعل بالسخرية.. ترامب ينام على الهواء مباشرة| شاهد
الأرصاد: كتل هوائية صحراوية تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة| تفاصيل
الاحتلال يخرق هدنة غزة.. استشهاد وإصابة فلسطينيين بمخيم البريج
هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل
نجاحات أمنية متتالية.. وزير الداخلية يراجع مع مساعديه خطط تأمين انتخابات النواب
22 نوفمبر.. تأجيل أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
فى عيد ميلاده.. قصة رفض محيي إسماعيل تقبيل سعاد حسني وتجسيده لـ معمر القذافي
يضيف 16 مليون قدم مكعب يوميا..كشف جديد للغاز بالصحراء الغربية
كلوب يوجه رسالة لـ جوارديولا :مواجهتك كانت شرفا
محافظ الدقهلية لـ مفتي الجمهورية: نعتز بمؤسساتنا الدينية والعلمية
وزير الخارجية يؤكد الرفض الكامل للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامه أراضيه
معجب يتهجم على هيفاء وهبي في حفلها بالأردن والبودي جارد يمنعه.. فيديو
محافظات

نجاح ثلاث عمليات دقيقة لاستئصال تضخم البروستاتا بالمنظار بإحدى مستشفيات الدقهلية

فريق طبى
فريق طبى
همت الحسينى

أعلن مستشفى السنبلاوين العام بمحافظة الدقهلية عن نجاح فريق قسم جراحة المسالك البولية والمناظير في إجراء ثلاث عمليات دقيقة لاستئصال تضخم البروستاتا الحميد باستخدام المنظار، حيث استقرت الحالات بعد الجراحة وتتلقى الرعاية داخل القسم الداخلي.

وصرّح الدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، بأن ما يتحقق من إنجازات داخل مستشفيات الدقهلية يعكس الجهود المتواصلة لتطوير الخدمة الطبية وتوفير تخصصات دقيقة داخل المستشفيات العامة.

وأوضح أن «نجاح مثل هذه العمليات في مستشفى السنبلاوين العام يؤكد تميز الكوادر الطبية، ويجسد رؤية المديرية في تقديم رعاية متكاملة للمرضى داخل المحافظة دون الحاجة إلى تحويلهم لمستشفيات أخرى».

من جانبها أوضحت الدكتورة رباب الدمناوي، مدير عام الطبي العلاجي، أن مديرية الصحة تولي اهتمامًا خاصًا بتوسيع خدمات المناظير الجراحية لما تتيحه من تقنيات حديثة تقلل المضاعفات وتُسرّع من تعافي المرضى.

وأكدت أن «هذا المستوى من الأداء يعكس حرص المستشفى على تطبيق أحدث البروتوكولات العلاجية وفقًا لتعليمات وزارة الصحة».

وأشار تقرير المستشفى إلى أن العمليات الثلاث أُجريت تحت إشراف الدكتور وائل شحاتة، استشاري الجراحة ورئيس قسم المسالك البولية والمناظير، بمشاركة الدكتور عادل موافي استشاري التخدير، والدكتور أحمد عبد العليم أخصائي التخدير، والدكتور طارق جبر أخصائي الجراحة العامة، وبمساندة طاقم التمريض المتميز الذي ضم كلًا من الممرضة دولت، الممرضة نورا، والممرضين عبد الرحمن ومحمد محمود، إلى جانب فني التخدير إسلام.

وتناولت العمليات ثلاث حالات لمرضى تتراوح أعمارهم بين 60 و85 عامًا، جميعهم كانوا يعانون من مشكلات في التبول واحتباس بولي متكرر بسبب تضخم البروستاتا الشيخوخي. فالحالة الأولى (60 عامًا) خضعت لشق عنق المثانة واستئصال البروستاتا (Bladder neck incision and TURP)، بينما الحالة الثانية (85 عامًا) من قرية بلجاى بمركز المنصورة تم فيها استئصال وتقوير كامل للبروستاتا المتضخمة (TURIS) التي بلغ وزنها 125 جم، أما الحالة الثالثة (65 عامًا) فقد أُجري لها استئصال للبروستاتا بالتبخير بالمنظار (TURIS) بعد تضخم بلغ 70 جم، وجميع الحالات مستقرة بعد العملية.

ووجّه الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، خالص شكره وتقديره إلى الدكتور أحمد بدران، مدير مستشفى السنبلاوين العام، وإلى الفريق الطبي المشارك وكافة العاملين بالمستشفى، مشيدًا بما تبذله الإدارة من جهود متواصلة لرفع كفاءة الخدمات الطبية وتوفير الرعاية المتكاملة للمرضى داخل المحافظة.

الدقهلية طبى السنبلاوين صحة

