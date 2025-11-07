إصابة 4 أشخاص بينهم طفـــ.لة في حادث تصادم بالدقهلية

أصيب 4 أشخاص.من بينهم طفلة باصابات متفرقه إثر وقوع حادث تصادم سيارة بموتوسيكل وتوكتوك على طريق المنصوره - نقيطة بمحافظه الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهليه إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة بموتوسيكل وتوكتوك على طريق نقيطه أجا مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف إلى مكان البلاغ وتبين إصابة كلا من

محمد نجاح محمد المنيلاوي 65 عاما مقيم ميت بدر خميس المنصورة وإصابته كسر بالساق اليمنى ، سناء عبد العاطى عبد العاطى 45 عاما مقيمة ميت بدر خميس المنصورة واصابتها كسر بالحوض وكدمات، هشام أحمد أحمد محمد 44 عاما مقيم نقيطه المنصورة وإصابته كسر بالذراع الأيمن وكدمات متفرقه بالجسم

وحبيبة محمد نجاح محمد 11عاما مقيمة ميت بدر خميس المنصورة واصابتها

سحجات وكدمات متفرقة بالجسم

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنصوره العام التخصصي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار إخطار النيابه العامة.