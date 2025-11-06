محافظ الدقهلية يتفقد رئاسة مركز دكرنس لمتابعة ملفات التصالح والتقنين

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة دكرنس، تفقد خلالها عددًا من الإدارات التنفيذية والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وذلك في إطار متابعته المستمرة لسير العمل بمختلف المراكز والمدن، وحرصه على الوقوف ميدانيًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع المحافظ أعمال المركز التكنولوجي بدكرنس، واطلع على منظومة استقبال طلبات المواطنين في ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، وتراخيص البناء، ورخص المحال العامة، مؤكدًا ضرورة الإسراع في إنهاء الإجراءات وتقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الدولة في الوقت ذاته.

وشدد" مرزوق" على أهمية الالتزام بتطبيق معايير الشفافية والدقة في العمل، موجّهًا بضرورة استمرار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المراكز التكنولوجية، وتفعيل منظومة التحول الرقمي بما يواكب توجيهات الدولة في تحسين الأداء الحكومي وتيسير الإجراءات.

كما تفقد المحافظ عدداً من الإدارات التنفيذية بمجلس المدينة، حيث اطمأن على سير العمل وانتظام أداء الموظفين، وتابع سجلات الحضور والانصراف للعاملين برئاسة المركز، وشدد على ضرورة الانضباط الوظيفي، ووجّه بضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري، مشددًا على أن “خدمة المواطن هي الهدف الأول لكافة الأجهزة التنفيذية”.

والتقى محافظ الدقهلية، بالمواطنين داخل المركز التكنولوجي، واستمع إليهم مؤكداً أن زيارته تأتي في إطار متابعته الميدانية المستمرة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة وإزالة أية معوقات، مشيرًا إلى أن الهدف هو دعم الأداء المحلي وتذليل العقبات أمام الأجهزة التنفيذية لتقديم أفضل خدمة ممكنة.