قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنقرة تكشف حقيقة ضم طلاب سوريين إلى الجيش التركي
الأهلي يتصدر والزمالك وصيفا | 5 أندية تحصد لقب كأس السوبر المصري
مدبولي: لولا الإنفاق على البنية التحتية ما اجتذبنا استثمارات في كل المجالات
مدبولي: 5 سنوات كانوا يشككون في استثمارات الدولة واليوم تظهر النتائج على أرض الواقع
إنشاء أكبر مجمع لتصنيع الضفائر والكابلات الكهربائية للسيارات في الروبيكي
التعليم ترصد شكاوى واستفسارات المعلمين عبر QR كود وتؤكد حرصها على التواصل الفعّال معهم
بالأسماء .. 8 مرشحين لرئاسة حزب الوفد عام 2026
منال عوض : القاهرة وبكين تربطهما علاقات راسخة تحولت إلى شراكة استراتيجية شاملة
مدبولي: مشروع تطوير علم الروم يتضمن إنشاء منطقة عمرانية متكاملة
مدبولي: صفقة "علم الروم وسملا" تهدف لتسكين 17 مليون نسمة بالساحل الشمالي
مدبولي: صفقة علم الروم وسملا شراكة تاريخية وثمرة اتفاق بين الرئيس السيسي وأمير قطر
رئيس الوزراء: أشكر المواطن المصري الذي تحمّل مع الدولة جهود التنمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد رئاسة مركز دكرنس لمتابعة ملفات التصالح والتقنين

محافظ الدقهلبة
محافظ الدقهلبة
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة دكرنس، تفقد خلالها عددًا من الإدارات التنفيذية والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وذلك في إطار متابعته المستمرة لسير العمل بمختلف المراكز والمدن، وحرصه على الوقوف ميدانيًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع المحافظ أعمال المركز التكنولوجي بدكرنس، واطلع على منظومة استقبال طلبات المواطنين في ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، وتراخيص البناء، ورخص المحال العامة، مؤكدًا  ضرورة الإسراع في إنهاء الإجراءات وتقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الدولة في الوقت ذاته.

وشدد" مرزوق" على أهمية الالتزام بتطبيق معايير الشفافية والدقة في العمل، موجّهًا بضرورة استمرار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المراكز التكنولوجية، وتفعيل منظومة التحول الرقمي بما يواكب توجيهات الدولة في تحسين الأداء الحكومي وتيسير الإجراءات.

كما تفقد المحافظ عدداً من الإدارات التنفيذية بمجلس المدينة، حيث اطمأن على سير العمل وانتظام أداء الموظفين، وتابع سجلات الحضور والانصراف للعاملين برئاسة المركز، وشدد على ضرورة الانضباط الوظيفي، ووجّه بضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري، مشددًا على أن “خدمة المواطن هي الهدف الأول لكافة الأجهزة التنفيذية”.

والتقى محافظ الدقهلية، بالمواطنين داخل المركز التكنولوجي، واستمع إليهم مؤكداً أن زيارته تأتي في إطار متابعته الميدانية المستمرة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة وإزالة أية معوقات، مشيرًا إلى أن الهدف هو دعم الأداء المحلي وتذليل العقبات أمام الأجهزة التنفيذية لتقديم أفضل خدمة ممكنة.

الدقهلية دكرنس مركز جولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

عمر مرموش

مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

ترشيحاتنا

المعتمر المصري عبد العزيز

بلدي الثاني.. المعتمر المصري صاحب واقعة التعدي بالحرم يطالب بالتوقف عن نشر الفيديو

الجهاز المصري للملكية الفكرية

الجهاز المصري للملكية الفكرية يشارك في المؤتمر العربي الآسيوي السنوي للتقانات الحيوية 2025

عمرو عثمان

مدير الإدمان يستعرض التدخلات لمواجهة مشكلة المخدرات وبرامج الدمج للمتعافين

بالصور

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

فيديو

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد