حاولت منعه من سرقة أرملة فأنهى حياتها.. تشييع جثمان شهيد الشهامة بالدقهلية

شيع أهالى عزبة طراد بالمحمودية بدكرنس بمحافظة الدقهلية جثمان سيدة أصيبت بطلق نارى بالبطن أثناء محاولة لص سرقة جارتها فصرخت لإيقاظ جيرانها لكنه أصابها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها.

وشهدت الجنازة حالة من الحزن والبكاء على رحيل إبنة بلدتهم والتي حاولت أن توقف اللص ولكنه قام بإطلاق النيران عليها مما أصابها في البطن حيث كانت تدافع عن منزل أرملة من جيرانها حاول اللص سرقة مالها.

حيث تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة سيدة بطلق نارى بعزبة طراد بالمحمودية أثر مشادة مع لص حاولت منعه من السرقة

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين إصابة فاتن عويضه سالم 55 عامابطلق ناري بالبطن . تم نقل المصابة الى مستشفى دكرنس كما تم ضبط المتهم

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامه

.