تحرير 15 مخالفة تموينية بالدقهلية

كلّف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الإدارة العامة للحوكمة والمتابعة بمكتبه بالتنسيق مع مديرية التموين، بشن حملة تفتيش موسّعة ومفاجئة على عدد من المخابز بعدد من قرى مركز بلقاس لمتابعة جودة الخبز المدعم.

وضبط أي مخالفات ، حيث تم المرور على مخابز قرى:(وزير – البدوها – الرملة – الكوم الأحمر – الدمايرة – الصفصافي).

وضمّت اللجنة محمد صلاح مدير إدارة المتابعة بمكتب المحافظ، والدكتور أحمد العيسوي مفتش بالرقابة التموينية .

وأوضح "المحافظ " أن الحملة أسفرت عن تحرير 15 مخالفة وهم ( 7 محاضر نقص وزن تراوحت بين 9 جم و 26 جم - 5 محاضر عدم وجود قائمة بيانات توضح الأسعار ومعلومات التشغيل - 3 محاضر تصرف في الدقيق بإجمالي 24 شيكارة دقيق بلدي مدعم بالمخالفة للضوابط التموينية ) .

وأكد "مرزوق" أن حق المواطن في رغيف خبز كامل الوزن والجودة هو خط أحمر، وأن المحافظة لن تتهاون مع أي تلاعب أو استغلال، وأن الإجراءات القانونية تُنفّذ فورًا ضد المخالفين، بما في ذلك الغرامات وإحالة الوقائع للنيابة المختصة.

وأعلن " المحافظ " أن الحملات مستمرة صباحًا ومساءً وبشكل مفاجئ في جميع المراكز والقرى، وأن فرق المتابعة تتحرك فور رصد الشكاوى لضبط منظومة الخبز ومنع أي تجاوزات أو عبث بمنظومة الدعم.

وقال "مرزوق" نلتزم بضمان وصول الخبز للمواطن بجودة وشكل ووزن مناسب ، والقانون سيطبق بحزم على كل من يعبث بقوت الناس .

وتُهيب محافظة الدقهلية المواطنين التفاعل الإيجابي والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تتعلق بجودة الخبز أو وزن الرغيف أو التصرف في الدقيق المدعم، من خلال غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة على الأرقام التالية: 0502316644 – 0502314880 – 0502327792 (من الهاتف الأرضي أو المحمول) و 114 (من الهاتف الأرضي)