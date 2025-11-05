قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي لـ رئيس قيرغيزية: زيارتكم ستضع مرحلة جديدة من التعاون المكثف
لا أدرب الفرق الصغيرة.. نور الدين زكري يثير الجدل بعد ارتباطه بتدريب الزمالك
محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال المدعية العسكرية 3 أيام
جبالي خلال لقائه رئيس جمهورية قيرغيزستان: يجب تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين
طرح 11 مطارا.. "حفني" يناقش مع رئيس مجموعة كوبيلوزوس اليونانية فرص التعاون في ملف المطارات
مصر وقيرغيزستان توقعان بروتوكولات تعاون جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والثقافية
طلاب ومستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى
رئيس قرغيزستان: أتابع إنجازات خطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي
وزير الاقتصاد القرغيزي: نسعى لمد خطوط سكك حديد تربط الصين بآسيا الوسطى وندعو الشركات المصرية للمشاركة
اتجاه داخل الزمالك لرحيل مدرب الحراس البرتغالي فيتور بيريرا
مدرب الزمالك يضع خطة عبور بيراميدز في السوبر المصري
للقيادات فقط.. التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة الثقافة 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تحرير 15 مخالفة تموينية بالدقهلية

حملة تفتيش
حملة تفتيش
همت الحسينى

كلّف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الإدارة العامة للحوكمة والمتابعة بمكتبه بالتنسيق مع مديرية التموين، بشن حملة تفتيش موسّعة ومفاجئة على عدد من المخابز بعدد من قرى مركز بلقاس لمتابعة جودة الخبز المدعم. 

 وضبط أي مخالفات ، حيث تم المرور على مخابز قرى:(وزير – البدوها – الرملة – الكوم الأحمر – الدمايرة – الصفصافي).

وضمّت اللجنة  محمد صلاح مدير إدارة المتابعة بمكتب المحافظ، والدكتور أحمد العيسوي مفتش بالرقابة التموينية .

وأوضح "المحافظ " أن الحملة أسفرت عن تحرير 15 مخالفة وهم ( 7 محاضر نقص وزن تراوحت بين 9 جم و 26 جم - 5 محاضر عدم وجود قائمة بيانات توضح الأسعار ومعلومات التشغيل - 3 محاضر تصرف في الدقيق بإجمالي 24 شيكارة دقيق بلدي مدعم بالمخالفة للضوابط التموينية ) .

وأكد  "مرزوق" أن حق المواطن في رغيف خبز كامل الوزن والجودة هو خط أحمر، وأن المحافظة لن تتهاون مع أي تلاعب أو استغلال، وأن الإجراءات القانونية تُنفّذ فورًا ضد المخالفين، بما في ذلك الغرامات وإحالة الوقائع للنيابة المختصة.

وأعلن " المحافظ " أن الحملات مستمرة صباحًا ومساءً وبشكل مفاجئ في جميع المراكز والقرى، وأن فرق المتابعة تتحرك فور رصد الشكاوى لضبط منظومة الخبز ومنع أي تجاوزات أو عبث بمنظومة الدعم.

وقال "مرزوق" نلتزم بضمان وصول الخبز للمواطن بجودة وشكل ووزن مناسب ، والقانون سيطبق بحزم على كل من يعبث بقوت الناس .

وتُهيب محافظة الدقهلية  المواطنين التفاعل الإيجابي والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تتعلق بجودة الخبز أو وزن الرغيف أو التصرف في الدقيق المدعم، من خلال غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة على الأرقام التالية: 0502316644 – 0502314880 – 0502327792 (من الهاتف الأرضي أو المحمول) و 114 (من الهاتف الأرضي)

الدقهلية محافظ حملات تفتيش

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

