إصابة سيدة بطلق ناري في مشاجرة بالمحمودية – دكرنس بالدقهلية

أصيبت سيدة بطلق ناري في البطن، اليوم، إثر وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بعزبة تراز التابعة لمركز المحمودية بدائرة مركز دكرنس في محافظة الدقهلية.



كانت مديرية أمن الدقهلية قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بالمنطقة المذكورة، ووجود مصابة بطلق ناري. وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين إصابة السيدة فاتن عويضة سالم، 55 عامًا، بطلق ناري في البطن.

تم نقل المصابة إلى مستشفى دكرنس لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.