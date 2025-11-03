سباق موتوسيكلات.. إصابة ثلاثة أشخاص إثر حادث تصادم بالدقهلية

أصيب ثلاثة أشخاص إثر وقوع حادث تصادم
موتوسيكل وجرار زراعي و موتوسيكل بتوك توك
على طريق دكرنس -منية النصر بمحافظة الدقهلية .
تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطه النجده ، يفيد بوقوع حادث تصادم موتوسيكل وجرار زراعي و موتوسيكل بتوك توك مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص وذلك بسبب سباق الدراجات.
انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وتبين إصابة كل من:
حسان محمد زهران عبدالعال
62 عاما وإصابته
بكدمات بالوجه مع كسر بعظام الوجه ، محمود السيد محمد علي 17 عاما وإصابته
اشتباه نزيف بالبطن واشتباه كسر بالحوض واشتباه كسر بالفقرات القطنيه ، أحمد محمود أحمد الديب
19 عاما وأصيب بجروح بالوجه واشتباه كسر بالحوض واشتباه نزيف بالبطن.
تم نقل المصابين إلى مستشفى منية النصر وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.