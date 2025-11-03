محافظ الدقهلية يُوجه بإنشاء لجنة دائمة لدراسة ملفات وطلبات المشروعات الاستثمارية

كلف محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق، اليوم، الاثنين، نائبه الدكتور أحمد العدل، لرئاسة اللجنة الدائمة المشكلة بقرار المحافظ رقم 454 لسنة 2025؛ لبحث ودراسة الملفات والطلبات المقدمة لإنشاء مشروعات استثمارية على الأراضي الزراعية بمراكز ومدن الدقهلية .

وأوضح نائب المحافظ أن المشروعات المزمع تنفيذها بالمواقع التي تم معاينتها وجاري دراسة ملفاتها هي مشروعات تخدم الانتاج الزراعي والداجني كثلاجات حفظ الخضروات والفواكة والدواجن واللحوم ومزارع تربية الدواجن ومزارع تربية وتسمين الماشية ومحطات فرز وتعبئة المحاصيل الزراعية وأسواق بيع وتداول الماشية.

كما تتضمن المشروعات الاستثمارية المزمع تنفيذها بنطاق المحافظة، مشروعات تخدم الآلات والمعدات الزراعية، كمحطات تموين السيارات والمعدات بالبنزين والسولار والغاز الطبيعي ومستودعات الغاز.

وأشار نائب المحافظ إلى أنه تمت مناقشة مقترح إنشاء العديد من المشروعات بنطاق مدينتي المنصورة وتمي الأمديد، تمهيداً للعرض على اللجنة العليا للاستثمار برئاسة محافظ الدقهلية، للموافقة على إقامة تلك المشروعات التي تُسهم في خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة الاقتصاد والاستثمار بنطاق المحافظة، بهدف تخفيض الاستيراد، ورفع المعاناة عن كاهل الدولة بشأن توفير العملة الصعبة اللازمة له .