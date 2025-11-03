قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجموعة نارية.. ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
من السكر إلى الزيت.. أسعار السلع التموينية ثابتة في نوفمبر 2025|تفاصيل
موعد أذان المغرب والعشاء في مصر الإثنين 3 نوفمبر.. اعرف مواقيت الصلاة
وزير الصحة: شراكة مصرية - فرنسية غير مسبوقة في علاج الأورام
هل يلتقي البرهان وحميدتي بعد أحداث الفاشر ؟.. مستشار ترامب يكشف الحقيقة
توقيع الاتفاقيات المكملة لإقامة مشروعين للطاقة الشمسية ومحطتين لبطاريات تخزين الطاقة
تنفيذ 21 ألف و 966 مشروع بقيمة 3 مليار و 574 مليون جنيه ضمن مبادرة مشروعك بالشرقية
النيل شريان حياتنا .. وزير الخارجية في تصريحات قوية: سنحمي أمننا المائي
السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس
محمد صلاح يتلقى عرضا ضخما من الدوري السعودي
تركيا: حماس جاهزة لتسليم إدارة غزة .. ومجلس الأمن مطالب بتحديد مهام قوة الحفظ
تعديل وزاري أم حكومة جديدة؟.. مصطفى بكري يكشف مفاجأة بعد انتخابات النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية ومدير الأمن يشهدان القرعة العلنية لأداء فريضة الحج

محافظ الدقهلبة
محافظ الدقهلبة
همت الحسينى

شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اللواء عصام هلال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، مراسم إجراء القرعة العلنية، للمواطنين الفائزين بأداء فريضة الحج لعام 1447 هجرياً (2026 ميلادياً)، بنادي التجديف لضباط الشرطة بالمنصورة، تحت إشراف مديرية أمن الدقهلية.

وقدم المحافظ التهنئة للفائزين، متمنياً "حظاً سعيداً" لمن لم يحالفهم الحظ هذا العام، مؤكداً أن “جميع المتقدمين فائزين بالسعي والمحاولة والثواب”.

كما ناشد الجميع الدعاء لمصر وشعبها باستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد المحافظ أن القرعة أُجريت علنياً باستخدام منظومة إلكترونية لضمان الشفافية والعدالة بين جميع المتقدمين، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية بالتعاون مع أجهزة الدولة تسعى دائماً لتقديم خدمات إنسانية عالية المستوى للمواطنين، تضمن توفير خدمات متميزة ولايقه بهم خلال أداء مناسك الحج بالأراضي المقدسة.

وأكد اللواء عصام هلال، مدير الأمن، أن وزارة الداخلية تقدم كافة التسهيلات الممكنة وتتخذ جميع الإجراءات التي تضمن لحجاج بيت الله الحرام أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر، وهنأ المواطنين الذين تم اختيارهم في القرعة.

بلغ عدد المتقدمين 4962، وتم اختيار 1530، من خلال القرعة العلنية لجميع المتقدمين من مراكز ومدن وأحياء المحافظة منهم 16 لكبار السن، مع مراعاة حصة كل مركز وفقا لاجمالي عدد المتقدمين منه، ويبلغ عدد الاحتياطي 765 .

وشهد مراسم إجراء القرعة، اللواء محمد عز مدير المباحث بمديرية أمن الدقهلية، اللواء علي خضر الشئون المالية والإدارية بالمديرية، اللواء حمدي سيف الاسلام الشئون المالية والإدارية بالوزارة، العميد رامي الطنطاوي الأمن العام، العقيد محمد صبري رئيس قسم الإعلام والعلاقات بالمديرية، العقيد علاء شعبان رئيس قسم  الشئون الإدارية بالمديرية، والدكتور محمد عوض وكيل وزارة الأوقاف.

يأتي تنظيم القرعة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين المتقدمين لقرعة الحج، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

الدقهلية محافظ مدير امن الحج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

الدولار

وفقا لٱخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

مصطفى بكري ومجدي الجلاد

مشادة كلامية بين مصطفى بكري ومجدي الجلاد بسبب مجلس النواب.. فيديو

ترشيحاتنا

جوارديولا وهالاند

جوارديولا: هالاند يمتلك عقلية لا تصدق ويمكن مقارنته بميسي ورونالدو

محمود الخطيب

الخطيب يطالب لاعبي الأهلي بالسوبر المصري

الزمالك

قائمة الزمالك لبطولة السوبر المصري في الإمارات

بالصور

مش بس طاقة.. الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

هل يمكنك الاستمرار في القيادة بعد ظهور لمبة انخفاض سائل التبريد؟

لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد

مهرجان vs-film.. أشرف عبد الباقى يتحدث عن بداياته الفنية وموقفه من آراء النقاد

أشرف عبد الباقي
أشرف عبد الباقي
أشرف عبد الباقي

المكملات الغذائية.. تبني العضلات أم تهدم الجسم؟ مصعب إبراهيم يكشف

مكملات تبني العضلات.. أم تهدم الجسم؟
مكملات تبني العضلات.. أم تهدم الجسم؟
مكملات تبني العضلات.. أم تهدم الجسم؟

فيديو

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد