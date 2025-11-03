محافظ الدقهلية ومدير الأمن يشهدان القرعة العلنية لأداء فريضة الحج

شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اللواء عصام هلال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، مراسم إجراء القرعة العلنية، للمواطنين الفائزين بأداء فريضة الحج لعام 1447 هجرياً (2026 ميلادياً)، بنادي التجديف لضباط الشرطة بالمنصورة، تحت إشراف مديرية أمن الدقهلية.

وقدم المحافظ التهنئة للفائزين، متمنياً "حظاً سعيداً" لمن لم يحالفهم الحظ هذا العام، مؤكداً أن “جميع المتقدمين فائزين بالسعي والمحاولة والثواب”.

كما ناشد الجميع الدعاء لمصر وشعبها باستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد المحافظ أن القرعة أُجريت علنياً باستخدام منظومة إلكترونية لضمان الشفافية والعدالة بين جميع المتقدمين، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية بالتعاون مع أجهزة الدولة تسعى دائماً لتقديم خدمات إنسانية عالية المستوى للمواطنين، تضمن توفير خدمات متميزة ولايقه بهم خلال أداء مناسك الحج بالأراضي المقدسة.

وأكد اللواء عصام هلال، مدير الأمن، أن وزارة الداخلية تقدم كافة التسهيلات الممكنة وتتخذ جميع الإجراءات التي تضمن لحجاج بيت الله الحرام أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر، وهنأ المواطنين الذين تم اختيارهم في القرعة.

بلغ عدد المتقدمين 4962، وتم اختيار 1530، من خلال القرعة العلنية لجميع المتقدمين من مراكز ومدن وأحياء المحافظة منهم 16 لكبار السن، مع مراعاة حصة كل مركز وفقا لاجمالي عدد المتقدمين منه، ويبلغ عدد الاحتياطي 765 .

وشهد مراسم إجراء القرعة، اللواء محمد عز مدير المباحث بمديرية أمن الدقهلية، اللواء علي خضر الشئون المالية والإدارية بالمديرية، اللواء حمدي سيف الاسلام الشئون المالية والإدارية بالوزارة، العميد رامي الطنطاوي الأمن العام، العقيد محمد صبري رئيس قسم الإعلام والعلاقات بالمديرية، العقيد علاء شعبان رئيس قسم الشئون الإدارية بالمديرية، والدكتور محمد عوض وكيل وزارة الأوقاف.

يأتي تنظيم القرعة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين المتقدمين لقرعة الحج، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.