وزير البترول يدعو شيفرون الأمريكية للتوسع في استثمارات البحث والاستكشاف بالبحر الأحمر
شهادة معتمدة في البرمجة والذكاء الاصطناعي.. نتائج إيجابية لزيارة وزير التعليم لليابان
وزير الدفاع الباكستاني: حركة طالبان لا تمثل الشعب الأفغاني
زاهي حواس يستقبل ملك بلجيكا بسقارة ..صور
أسيست مغربي.. الفدائي يسجل ثالث أهداف الزمالك أمام طلائع الجيش بالدوري
بعد تراجعه الكبير .. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر
أخبار التكنولوجيا | إيلون ماسك يروج لتطبيق الرسائل الأكثر أمانا في العالم.. أهم مزايا تحديث iOS 26.1 القادم من آبل
انفجار عنيف بمستودع أسلحة تابع لـ قسد في ريف الحسكة الشمالي الشرقي
مفتي الجمهورية: غياب الفهم الصحيح للإسلام والاعتماد على القراءات الانتقائية سبب نشأة الإسلاموفوبيا
أسيست فتوح.. ناصر ماهر يضيف الهدف الثاني لنادي الزمالك أمام الطلائع
عدة أخطاء .. التمرير وثنائي الزمالك خارج الخدمة بالشوط الأول بلقاء الطلائع
أستاذ علوم سياسية: أمريكا عازمة على الذهاب نحو المرحلة الثانية في غزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
حوادث

بيصوروا الطالبات أمام المدرسة .. الداخلية تكشف تفاصيل بلطجة 4 أشخاص بالدقهلية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام عدد من الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة وتصوير الفتيات بهواتفهم المحمولة أمام إحدى المدارس بالدقهلية.

 بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على النشر (مدرس بالمدرسة المشار إليها – مقيم بالدقهلية) ، وبمواجهته أقر بتضرره من الأشخاص الظاهرين بالصور لقيامهم بمضايقة الفتيات أمام المدرسة، ونفى قيامهم بممارسة أعمال البلطجة وتصوير الفتيات.

 أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهم (4 أشخاص – مقيمين بدائرة مركز شرطة الجمالية) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية .



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى البلطجة المدارس

