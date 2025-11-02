بيصوروا الطالبات أمام المدرسة .. الداخلية تكشف تفاصيل بلطجة 4 أشخاص بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام عدد من الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة وتصوير الفتيات بهواتفهم المحمولة أمام إحدى المدارس بالدقهلية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على النشر (مدرس بالمدرسة المشار إليها – مقيم بالدقهلية) ، وبمواجهته أقر بتضرره من الأشخاص الظاهرين بالصور لقيامهم بمضايقة الفتيات أمام المدرسة، ونفى قيامهم بممارسة أعمال البلطجة وتصوير الفتيات.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهم (4 أشخاص – مقيمين بدائرة مركز شرطة الجمالية) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .





