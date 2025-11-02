تأجيل محاكمة 11 متهما في قضية خلية حلوان لجلسة 4 يناير

أجَّلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، نظر جلسة محاكمة 11 متهما، في القضية رقم 23849 لسنة 2024، جنايات حلوان، والمعروفة بـ"خلية حلوان"، لجلسة 4 يناير 2026؛ لحضور المتهمين.

محاكمة 11 متهما في قضية "خلية حلوان"

وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2020 وحتى 15 فبراير من عام 2021، بدائرة قسم حلوان بمحافظة القاهرة، أسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين من الثاني للرابع انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، وأمد المتهم الثاني جماعة إرهابية بأدوات وآلات مع علمهم بأغراضها.