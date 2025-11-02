القبض على عامل تعدى على شقيقة والده بعصا خشبية بالفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب بعصا خشبية على إحدى السيدات بالفيوم.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد المجنى عليها (ربة منزل- مقيمة بدائرة مركز شرطة الفيوم) وبسؤالها قررت قيام نجل شقيقها بالتعدى عليها بعصا خشبية بسبب خلافات مالية ، وتم ضبط مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بذات الدائرة) والعصا الخشبية المستخدمة فى التعدى ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





