القبض على سائق سيارة فان تحـ.رش بفتاة في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بصورة تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام قائد سيارة "فان" بالتحرش بها بنطاق محافظة الإسكندرية ولاذ بالفرار.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد الشاكية (مقيمة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 29 أكتوبر الماضى حال إستقلالها السيارة المشار إليها قام قائدها بالتحرش بها وعقب نزولها فر هارباً .

أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها "بدون رخصة تسيير" وقائدها (سائق "لا يحمل رخصة قيادة" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.





