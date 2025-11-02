القبض على سائق سيارة ميكروباص رفض توصيل مواطن بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص بالبحيرة من قائد سيارة أجرة لقيامه بإنزاله من السيارة وعدم توصيله إلى وجهته، بدعوى ذهابه إلى منزله إلا أنه قام بتحميل السيارة مرة آخرى بالركاب.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها (عامل"لا يحمل رخصة قيادة"– مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله.





