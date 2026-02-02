موعد عيد الفطر 2026 في مصر فلكيًا وعدد أيام الإجازة المتوقعة

موعد عيد الفطر 2026 في مصر .. مع اقتراب حلول شهر رمضان لعام 2026، يتزايد اهتمام المواطنين في مصر بالبحث عن موعد عيد الفطر المبارك، باعتباره من أبرز المناسبات الدينية والاجتماعية التي ينتظرها الجميع كل عام.

ويحرص كثير من المواطنين على معرفة الموعد الفلكي للعيد وعدد أيام الإجازة المتوقعة، سواء للعاملين في الجهاز الإداري للدولة أو في القطاع الخاص، إلى جانب الطلاب وأسرهم، من أجل التخطيط المسبق للزيارات العائلية والأنشطة المرتبطة بهذه المناسبة السعيدة.

موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا

تشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان 2026 من المتوقع أن يبدأ يوم الخميس الموافق 19 فبراير، وذلك بعد ولادة هلال شهر رمضان قبل غروب شمس يوم الثلاثاء 17 فبراير، وهو اليوم المحدد فلكيًا لتحري رؤية الهلال.

واقرأ أيضًا:

ورغم هذه التقديرات، تبقى الرؤية الشرعية هي الفيصل النهائي في إعلان بداية شهر رمضان رسميًا، وفق ما تعلنه الجهات المختصة في الدولة.

وبحسب التقديرات نفسها، من المتوقع أن يكون شهر رمضان هذا العام كاملًا بعدد 30 يومًا، ليوافق آخر أيامه يوم الجمعة 20 مارس 2026، وهو ما ينعكس مباشرة على تحديد موعد عيد الفطر المبارك.

موعد عيد الفطر 2026 في مصر فلكيًا

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الموعد الفلكي المتوقع لأول أيام عيد الفطر 2026 في مصر، والذي يوافق غرة شهر شوال 1447 هجريًا.

ووفقًا للحسابات الفلكية، من المنتظر أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم السبت الموافق 21 مارس 2026، على أن يتم تأكيد هذا الموعد بشكل رسمي عقب استطلاع هلال شهر شوال من خلال الرؤية الشرعية.



ويؤكد المعهد أن هذه التقديرات تعتمد على الحسابات الفلكية الدقيقة لمواعيد ولادة الهلال وإمكانية رؤيته، إلا أن الإعلان الرسمي للعيد يظل مرهونًا بقرار دار الإفتاء المصرية بعد تحري الهلال في الموعد المحدد.

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2026

ينتظر العاملون في مختلف القطاعات الإعلان الرسمي عن عدد أيام إجازة عيد الفطر 2026، حيث جرت العادة أن تبدأ الإجازة من أول أيام العيد، وقد تمتد لعدة أيام متتالية، خاصة إذا تزامنت مع عطلات نهاية الأسبوع.

وبناءً على التقديرات المتداولة، فمن المتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 20 مارس 2026، على أن تمتد الإجازة لمدة 3 أيام متتالية تشمل أيام 20 و21 و22 مارس.

وتشمل هذه الإجازة العاملين في الجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام، إلى جانب الطلاب في المدارس والجامعات، وفق ما يتم الإعلان عنه رسميًا في حينه.



وتجدر الإشارة إلى أن تحديد عدد أيام الإجازة بشكل نهائي يظل خاضعًا لقرار مجلس الوزراء، الذي يعلن عادة تفاصيل إجازة عيد الفطر قبل حلول العيد بعدة أيام، موضحًا عدد أيام الإجازة والفئات المستفيدة منها.

إجازة عيد الفطر 2026 للعاملين بالقطاع الخاص

تختلف آلية تطبيق إجازة عيد الفطر للعاملين في القطاع الخاص وفقًا لطبيعة كل مؤسسة ولوائح العمل الداخلية المعتمدة بها. وبحسب قانون العمل، يضمن العامل في القطاع الخاص الحصول على إجازة مدفوعة الأجر خلال أيام العيد، أو الحصول على تعويض مناسب في حال اقتضت ظروف العمل التشغيل خلال هذه الأيام.

وتحرص الجهات المعنية على التأكيد على حقوق العاملين في القطاع الخاص، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل وحق الموظف في الاحتفال بالمناسبات الدينية الرسمية، وعلى رأسها عيد الفطر المبارك.

الترقب الرسمي لإعلان موعد العيد والإجازة

على الرغم من وضوح التقديرات الفلكية بشأن موعد عيد الفطر 2026 وعدد أيام الإجازة المتوقعة، فإن الإعلان الرسمي يظل العامل الحاسم في هذا الشأن.

وعادة ما يصدر بيان مجلس الوزراء متضمنًا تفاصيل الإجازة، سواء للعاملين بالدولة أو للقطاع الخاص، قبل العيد بفترة قصيرة، وذلك بعد التأكد من الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال.

ويتابع المواطنون هذه الإعلانات باهتمام بالغ، لما لها من تأثير مباشر على خطط السفر والزيارات العائلية والاستعدادات المختلفة التي تصاحب العيد.