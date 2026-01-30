موعد إجازة عيد الفطر 2026 في مصر .. وعدد أيام العطلة للقطاعين العام والخاص

مع اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 2026، يزداد اهتمام المواطنين في مصر بمعرفة موعد عيد الفطر، وعدد أيام الإجازة الرسمية المقررة للعاملين في مختلف القطاعات، في إطار الاستعداد المبكر لتنظيم السفر، وترتيب الزيارات العائلية، والتخطيط للالتزامات المهنية، حيث يُعد عيد الفطر من أبرز المناسبات الدينية والاجتماعية التي تحظى باهتمام واسع كل عام.

الحسابات الفلكية لبداية شهر رمضان 2026

تشير التقديرات والحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان لعام 1447 هجريًا من المتوقع أن يبدأ يوم الخميس 19 فبراير 2026.

ووفقًا لهذه الحسابات، يولد هلال شهر رمضان قبل غروب شمس يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، وهو اليوم المخصص لتحري رؤية الهلال، ما يمهد للإعلان الرسمي عن بداية الشهر الكريم.

الرؤية الشرعية الفيصل في تحديد الموعد

على الرغم من الدقة الكبيرة التي تتمتع بها الحسابات الفلكية، تظل الرؤية الشرعية هي الأساس في تحديد الموعد النهائي لبداية شهر رمضان.



ويتم استطلاع الهلال بعد غروب شمس يوم 17 فبراير 2026، ليتم بعدها الإعلان الرسمي عن أول أيام الصيام، بما يضمن الالتزام بالأحكام الشرعية المتبعة.

موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا

بحسب التقديرات الفلكية، من المتوقع أن يكون شهر رمضان كاملًا هذا العام بعدد 30 يومًا، ليوافق آخر أيامه يوم الجمعة 20 مارس 2026. وبناءً على ذلك، يُرجح أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم السبت 21 مارس 2026، مع التأكيد على أن الموعد الرسمي سيتم حسمه بعد استطلاع هلال شهر شوال.

وتُقام صلاة العيد في الساحات والمساجد الكبرى وسط أجواء احتفالية مميزة تعم مختلف المحافظات.

تفاصيل إجازة عيد الفطر 2026

من المنتظر الإعلان عن عدد أيام إجازة عيد الفطر 2026 بشكل رسمي، حيث تبدأ الإجازة عادة من أول أيام العيد، وقد تمتد لعدة أيام متتالية، خاصة إذا تزامنت مع عطلات نهاية الأسبوع.

ويتم تحديد مدة الإجازة وفق القرارات الصادرة عن الجهات المختصة، بما يراعي طبيعة العمل في كل قطاع.

القطاعات المشمولة بإجازة العيد

تشمل إجازة عيد الفطر عددًا كبيرًا من الفئات، أبرزها العاملون بالجهاز الإداري للدولة، وموظفو قطاع الأعمال العام، إلى جانب الطلاب في المدارس والجامعات.

أما العاملون بالقطاع الخاص، فتُمنح لهم الإجازة وفق طبيعة العمل ولوائح كل مؤسسة، مع الالتزام بأحكام قانون العمل الذي يكفل حق العامل في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر أو تعويض مناسب في حال العمل خلال أيام العيد.

أهمية معرفة موعد الإجازة مسبقًا

يساعد الإعلان المبكر عن موعد إجازة عيد الفطر المواطنين على التخطيط الجيد لفترة العطلة، سواء من خلال تنظيم الرحلات والسفر، أو ترتيب الأنشطة العائلية، أو إدارة الالتزامات المهنية.

كما يسهم وضوح مواعيد الإجازات الرسمية في تحقيق توازن أفضل بين الحياة العملية والاجتماعية خلال المواسم الدينية.