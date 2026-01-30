قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أزمة مفاجئة .. سلطات الاحتلال تطالب الإسرائيليين بالبقاء في المنازل 3 أيام
لحظة خروج السيد البدوي من مقر حزب الوفد وسط هتافات أنصاره .. شاهد
جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اعتقال قيادي في حماس من رفح الفلسطينية
مصطفى بكري : الرئيس بيسمع لكلام الناس .. وهذا يعطينا أملا في المستقبل | فيديو
فوضى في تيجراي الإثيوبية.. تعليق الرحلات ونزوح جماعي ووقف الخدمات المصرفية
التعليم تنفي تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس
تراجع 7200 جنيه في يوم.. الجنيه الذهب يهبط في ختام تعاملات اليوم الجمعة
سفير الخرطوم بالقاهرة: الدعاوى حول تقييد وجود السودانيين في مصر "أوهام"
الأوضاع مستقرة والسلع موجودة | أبرز تصريحات الرئيس اليوم من الأكاديمية العسكرية .. فيديو
موعد إجازة عيد الفطر 2026 في مصر .. وعدد أيام العطلة للقطاعين العام والخاص
السيد البدوي : عودة حزب الوفد المصري المعارض على الساحة السياسية
شاهد استمرار توافد نجوم دراما رمضان 2026 إلى حفل الشركة المتحدة
أخبار العالم

فوضى في تيجراي الإثيوبية.. تعليق الرحلات ونزوح جماعي ووقف الخدمات المصرفية

فوضى في تيجراي الإثيوبية
فوضى في تيجراي الإثيوبية
ناصر السيد

أفادت وسائل إعلام اليوم الجمعة، بأن الأوضاع في إقليم تيجراي الواقع شمال إثيوبيا، لاتزال متوترة، حيث استمر تعليق الرحلات إلى إقليم تيجراي، إلى جانب بدء عمليات نزوح مع إعادة تمركز عسكري لبعض القوات ووقف الخدمات المصرفية.

تعليق الرحلات الجوية الإثيوبية إلى تيجراي

وأدى استمرار تعليق رحلات الخطوط الجوية الإثيوبية إلى تيجراي إلى تعطيل السفر الرسمي، حيث أكد رئيس الإدارة المؤقتة لتيجراي، تاديسي ووريدي، أن زيارته المقررة إلى أديس أبابا لم تتم بسبب إلغاء الرحلات.

ولا تزال الرحلات الجوية إلى مطارات تيجراي، بما في ذلك ميكيلي وأكسوم وشاير وهوميرا، معلقة اليوم الجمعة، ولم تقدم الخطوط الجوية الإثيوبية بعد تفسيراً رسمياً لهذا التعطيل.

ومازالت مكاتب بيع تذاكر الطيران مفتوحة واستمرت في تقديم الخدمات، بينما ظلت عمليات الطيران في المطار معلقة، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام إثيوبية.

في غضون ذلك، تعطلت حركة النقل البري في أجزاء من جنوب تيجراي، في حين تم الإبلاغ عن عمليات نزوح وإعادة تمركز عسكري وتقييد الخدمات المصرفية في جنوب تيجراي والمناطق المحيطة بها.

اشتباكات بين القوات الإثيوبية وقوات تيجراي 

واندلعت اشتباكات بين القوات الإثيوبية وقوات تيجراي في منطقة تيجراي شمال البلاد، ما أدى إلى تعليق الرحلات الجوية، وفقًا لمصادر أمنية ودبلوماسية لوكالة فرانس برس أمس الخميس.

وتُنذر هذه التوترات المتجددة بعودة الصراع إلى المنطقة المضطربة، التي خرجت قبل ثلاث سنوات من حرب وحشية بين القوات الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيجراي، والتي يقول الاتحاد الأفريقي إنها أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 600 ألف شخص.

واندلعت الأعمال العدائية في الأيام الأخيرة في تسيلمت، غرب تيجراي، وهي منطقة تطالب بها قوات من منطقة أمهرة المجاورة، والتي ترفض الانسحاب رغم اتفاقية السلام الموقعة في بريتوريا نهاية عام 2022 والتي تلزمها بذلك.

وقال مصدر دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس إن قوات تيجراي تواجه "قوات الدفاع الوطني الإثيوبية إلى جانب ميليشيات أمهرة". 

وأضاف المصدر: "تأكدت الاشتباكات في الأيام الأخيرة، لكننا لا نعلم الوضع اليوم"، كما أكد مصدر محلي، طلب عدم الكشف عن هويته، وقوع الاشتباكات، بينما لم يرد الجيش الفيدرالي وأعضاء جبهة تحرير شعب تيجراي على استفسارات وكالة فرانس برس.

وصرح مسؤولان في الخطوط الجوية الإثيوبية، طلبا أيضاً عدم الكشف عن هويتهما، لوكالة فرانس برس بأن الرحلات الجوية إلى تيجراي، التي تشغلها شركة الطيران المملوكة للدولة، قد عُلّقت "لأسباب تشغيلية"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

تيجراي الإثيوبية تعليق الرحلات نزوح جماعي وقف الخدمات المصرفية الخطوط الجوية الإثيوبية ميليشيات أمهرة

