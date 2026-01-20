حدث غير مسبوق في إثيوبيا.. سيدة ترزق بمولودها الأول تبلغ 76 عاما

شهدت مدينة ميكيلي شمالي إثيوبيا حدثا استثنائيا أثار اهتماما واسعًا في الأوساط الطبية والاجتماعية، بعدما حققت السيدة إمبايت ميدهين هاغوس حلم الأمومة لأول مرة في حياتها، وهي في سن 76 عاما.

وجاءت هذه الفرحة بعد سنوات طويلة من الانتظار والمحاولات، حيث تمكنت السيدة إمبايت من الحمل والإنجاب بنجاح بعد استعانتها بتقنية التلقيح الصناعي (IVF)، في خطوة تعد من الحالات النادرة على مستوى البلاد.

ووفق مصادر طبية، فقد خضعت السيدة لرعاية صحية دقيقة ومتابعة مستمرة طوال فترة الحمل، نظرا لتقدمها في العمر، إلى أن وضعت مولودها الأول وسط أجواء من الفرح والدهشة.