ترامب يشكر الرئيس السيسي: شكرا على قيادتكم الحكيمة .. ويعرض الوساطة في أزمة سد إثيوبيا



ترامب للرئيس السيسي :

- لا ينبغي لأي دولة أن تتحكم بشكل أحادي في مياه النيل

- لاينبغي لأي دولة أن تلحق الضرر بجيرانها

- أدرك الأهمية الكبيرة لنهر النيل بالنسبة لمصر وشعبها

- أسعي لتحقيق السلام بالشرق الأوسط وإفريقيا

-حل التوترات المحيطة بسد النهضة الإثيوبي الكبير على رأس أولوياتي

لعب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دورا بارزا في التوسط بنجاح لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس خلال الفترة الماضية مما دفع الرئيس الأمريكي دونالد لتوجيه الشكر له والثناء على دوره في حلها بحكمة كبيرة .

فقد وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدوره البارز في وقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال وحركة المقاومة الفلسطينية حماس حيث قال " أشكركم على قيادتكم الحكيمة في التوسط بنجاح لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس".

كما أعرب الرئيس الأمريكي إعجابه وتقديره بالدور الثابت للرئيس السيسي في إدارة العديد من التحديات التي واجهت الدولة المصرية قائلا " أقدر وأعجب بدوركم الثابت في إدارة العديد من التحديات الأمنية والإنسانية بالمنطقة ".

بعث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، برسالة شكر وتقدير إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على جهوده الناجحة في الوساطة بين حركة "حماس" وإسرائيل، والوصول إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وتقديره للدور المصري والعلاقات المتميزه بين البلدين.



وقال الرئيس الأمريكي، في نص رسالته، " عزيزي الرئيس السيسي، أشكركم على قيادتكم في التوسط بنجاح للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل و"حماس".. إنني أُقِرّ وأُقدّر دوركم الثابت في إدارة العديد من التحديات الأمنية والإنسانية التي واجهت هذه المنطقة، وواجهها شعبكم أيضًا، منذ 7 أكتوبر 2023 .. لقد أثقلت هذه الحرب كاهل المصريين، وليس فقط جيرانهم في إسرائيل وغزة".



وأضاف "وفي إطار صداقتنا الشخصية، والتزام الولايات المتحدة بالسلام ورفاهية الشعب المصري، فإنني مستعد لإعادة إطلاق الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا من أجل التوصل بشكل مسؤول إلى حل لمسألة "تقاسم مياه نهر النيل" مرة واحدة وإلى الأبد.. إنني وفريقي نتفهم الأهمية العميقة لنهر النيل بالنسبة لمصر وشعبها، وأرغب في مساعدتكم على تحقيق نتيجة تضمن الاحتياجات المائية لمصر وجمهورية السودان وإثيوبيا على المدى الطويل".



وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: "وتؤكد الولايات المتحدة أنه لا ينبغي لأي دولة في هذه المنطقة أن تسيطر من طرف واحد على الموارد الثمينة لنهر النيل، وأن تضر بجيرانها في هذه العملية.. واعتقد أنه من خلال الخبرات الفنية المناسبة، والمفاوضات العادلة والشفافة، ودور قوي للولايات المتحدة في المراقبة والتنسيق بين الأطراف، يمكننا التوصل إلى اتفاق دائم يخدم جميع دول حوض النيل، وسيضمن النهج الناجح إطلاق كميات مياه يمكن التنبؤ بها خلال فترات الجفاف والسنوات الجافة الطويلة لصالح مصر والسودان، مع السماح لإثيوبيا بتوليد كميات كبيرة جدًا من الكهرباء، يمكن أن يُمنح بعضها، أو يُباع، لمصر أو السودان".



وقال الرئيس الأمريكي، في ختام رسالته، "أشكركم مرة أخرى على الصداقة والشراكة التي قدمتموها لي ولشعب الولايات المتحدة.. إن حل التوترات المحيطة بسد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD) يأتي على رأس أولوياتي، بينما أعمل من أجل تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط وأفريقيا.. وآمل بشدة ألا يؤدي هذا النزاع المفهوم تمامًا بشأن سد النهضة (السد!) إلى صراع عسكري كبير بين مصر وإثيوبيا.. شكرًا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر".

