اتصالان في 48 ساعة .. ترامب ونتنياهو يبحثان قرارا مصيريا تجاه إيران

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الخميس لمناقشة الوضع في إيران، وفقًا لمصدرين مطلعين على المكالمة.

مباحثات بين ترامب ونتنياهو

وقال موقع أكسيوس إن هذه هي المكالمة الثانية بينهما خلال يومين، حيث يراجع ترامب خياراته بشأن ضربة عسكرية محتملة أو مفاوضات دبلوماسية مع النظام الإيراني الذي يشهد احتجاجات واضطرابات واسعة النطاق.

امتنع البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن التعليق.

وخلال مكالمتهما الأولى يوم الأربعاء، طلب نتنياهو من ترامب تأجيل العمل العسكري ضد إيران لإتاحة المزيد من الوقت لإسرائيل للاستعداد لأي رد إيراني محتمل.

كان هذا أحد الأسباب التي دفعت ترامب إلى تأجيل أوامر الجيش الأمريكي بالمضي قدمًا في توجيه ضربة ضد إيران.

ترامب يلغي ضربة أمريكية ضد إيران

قال ترامب للصحفيين يوم الجمعة ردًا على سؤال حول ما إذا كانت مخاوف إسرائيل ودول الخليج قد دفعته لتأجيل الضربة: "لم يقنعني أحد، بل أقنعت نفسي".

وأضاف ترامب أن إلغاء النظام الإيراني لعمليات إعدام المتظاهرين "كان له تأثير كبير" على قراره.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن العمل العسكري لا يزال مطروحًا على الطاولة إذا استأنفت إيران قتل المتظاهرين.

يعتقد مسؤولون إسرائيليون أنه على الرغم من التأخير، قد تُشنّ ضربة عسكرية أمريكية في الأيام المقبلة.

وفي نفس السياق، أفاد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفياً يوم الخميس مع كل من نتنياهو والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، وعرض التوسط بين البلدين لتهدئة الموقف.

وأرسل نتنياهو رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنيا، إلى الولايات المتحدة لإجراء مشاورات بشأن إيران ومن المتوقع أن يلتقي بارنيا بالمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في ميامي يوم الجمعة.