حتى 16 فبراير .. وكالة الطيران الأوروبية توصي بتجنب المجال الجوي الإيراني

أصدرت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي (EASA) يوم الجمعة نشرة معلوماتية بشأن مناطق النزاع (CZIB) توصي فيها شركات الطيران بتجنب التحليق فوق المجال الجوي الإيراني على جميع الارتفاعات.

المجال الجوي الإيراني

وذكرت النشرة أنه نظراً للوضع الراهن واحتمالية قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري، فقد تم رفع حالة التأهب القصوى لقوات الدفاع الجوي الإيرانية ونتيجة لذلك، يزداد احتمال حدوث أخطاء في تحديد الهوية ضمن "منطقة معلومات الطيران في طهران".

كما نصحت الوكالة شركات الطيران بتوخي الحذر ووضع خطط طوارئ للعمليات في المجال الجوي للدول المجاورة، لا سيما في المناطق التي تضم قواعد عسكرية أمريكية.

وفي حال التدخل الأمريكي، حذرت الوكالة من أنه لا يمكن استبعاد اتخاذ إجراءات انتقامية ضد الأصول الأمريكية في المنطقة، مما قد يخلق مخاطر إضافية على المجال الجوي للدول المجاورة.

وأكدت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي أن النشرة سارية المفعول حتى 16 فبراير، ما لم تتم مراجعتها قبل ذلك.