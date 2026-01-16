ترامب: مستعدون لاستئناف الوساطة بين مصر وإثيوبيا لحل مسألة مياه النيل

عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استئناف الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا والسودان لحل النزاع الطويل الأمد حول نهر النيل وسد النهضة الإثيوبي الكبير، وذلك وفقاً لرسالة موجهة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ترامب يعرض على الرئيس السيسي الوساطة في أزمة النيل

في المراسلات المؤرخة في 16 يناير 2026، ذكر ترامب أن إدارته مستعدة "لحل مسألة تقاسم مياه النيل بشكل مسؤول ونهائي"، مؤكداً أنه لا ينبغي لأي دولة في المنطقة "أن تسيطر بشكل أحادي على موارد النيل الثمينة، وأن تضر بجيرانها في هذه العملية".

الخلاف بشأن سد النهضة

أعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في ألا يتصاعد "الخلاف المفهوم" حول السد إلى "صراع عسكري كبير بين مصر وإثيوبيا"، واضعاً حل هذه التوترات على "أعلى" أولوياته لتحقيق السلام في أفريقيا والشرق الأوسط.

يهدف النهج الأمريكي المقترح إلى ضمان "إطلاق كميات متوقعة من المياه خلال فترات الجفاف والسنوات الجافة الممتدة" لدولتي المصب، مصر والسودان.

وفي الوقت نفسه، سيتيح هذا الإطار لإثيوبيا توليد "كميات كبيرة جدًا من الكهرباء"، والتي أشار ترامب إلى إمكانية منح بعضها أو بيعها لجيرانها.