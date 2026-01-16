قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فاروق حسني: قصور الثقافة قادرة على التجدد في العصر الرقمي .. وهذه رؤيتي لتطويرها
ترامب: مستعدون لاستئناف الوساطة بين مصر وإثيوبيا لحل مسألة مياه النيل
قرار مفاجئ من الفيفا تجاه منتخب مصر عقب خسارة السنغال .. ماذا حدث؟
طالب صدم موتوسيكل بالسيارة وحاول الهرب.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة طنطا
ترامب يشكر الرئيس السيسي على جهوده لوقف إطلاق النار في غزة
الداخلية تكشف تفاصيل إجبار سيدة على إستقلال سيارة عنوة بالجيزة
بديلة عن حماس| تعليق ناري من عمرو أديب على اللجنة الوطنية لإدارة غزة
ترامب: مستعدون لاستئناف الوساطة بين مصر وإثيوبيا لحل مسألة تقاسم مياه النيل نهائيا
الكاف يعاقب مروان عطية وصلاح محسن بعد أحداث مواجهة السنغال
خلال أيام.. بشرى سارة لكل موظفي الحكومة بقرار رسمي
الاتفاق يعمق جراح الاتحاد ويخطف فوزا ثمينا في ملعب الإنماء بدوري روشن
مجلس الوزراء: فوز أشرف صبحي برئاسة المكتب التنفيذي لوزراء الشباب العرب
رسالة إلى الشباب .. ميلانيا ترامب تشجع على استخدام الذكاء الاصطناعي

ناصر السيد

قالت السيدة الأولى للولايات المتحدة ميلانيا ترامب، خلال ندوة عبر الإنترنت برعاية زووم إنه : "على المبدعين توسيع آفاق تفكيرهم"، مضيفةً أن الذكاء الاصطناعي فتح عالماً من "الإمكانيات" اللامحدودة.

وحذرت ميلانيا ترامب الطلاب من الاعتماد المفرط على هذه التقنية المتنامية، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وقالت: "دعوا خيالكم يقود تقدمكم الفكري، لكن لا تستخدموا الذكاء الاصطناعي كحل سريع. كونوا صادقين مع أنفسكم فكرياً، واستخدموا الذكاء الاصطناعي كأداة، لكن لا تدعوه يحل محل ذكائكم الشخصي".

وتُشارك السيدة الأولى بفعالية في جهود البيت الأبيض المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتعليم. كما استخدمت تقنية الذكاء الاصطناعي لإنتاج الكتاب الصوتي لمذكراتها "ميلانيا".

