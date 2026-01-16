رسالة إلى الشباب .. ميلانيا ترامب تشجع على استخدام الذكاء الاصطناعي

قالت السيدة الأولى للولايات المتحدة ميلانيا ترامب، خلال ندوة عبر الإنترنت برعاية زووم إنه : "على المبدعين توسيع آفاق تفكيرهم"، مضيفةً أن الذكاء الاصطناعي فتح عالماً من "الإمكانيات" اللامحدودة.

وحذرت ميلانيا ترامب الطلاب من الاعتماد المفرط على هذه التقنية المتنامية، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وقالت: "دعوا خيالكم يقود تقدمكم الفكري، لكن لا تستخدموا الذكاء الاصطناعي كحل سريع. كونوا صادقين مع أنفسكم فكرياً، واستخدموا الذكاء الاصطناعي كأداة، لكن لا تدعوه يحل محل ذكائكم الشخصي".

وتُشارك السيدة الأولى بفعالية في جهود البيت الأبيض المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتعليم. كما استخدمت تقنية الذكاء الاصطناعي لإنتاج الكتاب الصوتي لمذكراتها "ميلانيا".