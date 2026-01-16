الاتحاد الأوروبي: سياسة الاستيطان الإسرائيلية تقوض الاستقرار بالضفة الغربية

أ ش أ

أكد الاتحاد الأوروبي أن سياسة الاستيطان التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية تقوض الاستقرار بالضفة الغربية وتمثل عقبة أمام السلام.



ودعا الاتحاد الأوروبي - وفقا لقناة القاهرة الإخبارية - الحكومة الإسرائيلية لوقف مشروع إقامة مستوطنة جديدة بالضفة الغربية ، واصفا هذه الخطوة بأنها "استفزاز خطير" وتشكل خطرا على آلاف الفلسطينيين وتفتيت الضفة الغربية، وتشجع على المزيد من الأعمال الإجرامية من جانب المستوطنين، وتقوض فرص السلام وجدوى حل الدولتين.



وحث الاتحاد الأوروبي حكومة إسرائيل على التراجع الفوري عن توسيع المستوطنات والوفاء بتعهداتها بموجب القانون الدولي وحماية السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.