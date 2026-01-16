قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فاروق حسني: قصور الثقافة قادرة على التجدد في العصر الرقمي .. وهذه رؤيتي لتطويرها
ترامب: مستعدون لاستئناف الوساطة بين مصر وإثيوبيا لحل مسألة مياه النيل
قرار مفاجئ من الفيفا تجاه منتخب مصر عقب خسارة السنغال .. ماذا حدث؟
طالب صدم موتوسيكل بالسيارة وحاول الهرب.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة طنطا
ترامب يشكر الرئيس السيسي على جهوده لوقف إطلاق النار في غزة
الداخلية تكشف تفاصيل إجبار سيدة على إستقلال سيارة عنوة بالجيزة
بديلة عن حماس| تعليق ناري من عمرو أديب على اللجنة الوطنية لإدارة غزة
ترامب: مستعدون لاستئناف الوساطة بين مصر وإثيوبيا لحل مسألة تقاسم مياه النيل نهائيا
الكاف يعاقب مروان عطية وصلاح محسن بعد أحداث مواجهة السنغال
خلال أيام.. بشرى سارة لكل موظفي الحكومة بقرار رسمي
الاتفاق يعمق جراح الاتحاد ويخطف فوزا ثمينا في ملعب الإنماء بدوري روشن
مجلس الوزراء: فوز أشرف صبحي برئاسة المكتب التنفيذي لوزراء الشباب العرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيسة وزراء إيطاليا: ينبغي جعل القطب الشمالي أولوية استراتيجية للاتحاد الأوروبي والناتو

الناتو
الناتو
أ ش أ

دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى تطوير وجود منسق في منطقة القطب الشمالي لمنع التوترات والتصدي لأي تدخل من جهات فاعلة أخري، مشددة على أنه يجب أن يكون أولوية استراتيجية للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.


وقالت رئيسة وزراء إيطاليا - في رسالة حول وثيقة إستراتيجية إيطالية جديدة بشأن القطب الشمالي - إن المنطقة أصبحت ذات أهمية متزايدة بسبب تسارع تطوير طرق النقل البحري في القطب الشمالي وخلق روابط جديدة من شأنها إحداث ثورة في التجارة البحرية العالمية.


وأشارت إلى أنه وفقا للتقديرات تضم المنطقة ما يقارب 30% من احتياطيات الغاز في العالم، ونحو 13% من احتياطيات النفط العالمية غير المكتشفة.
وأوضحت الوثيقة الإيطالية - في بيان أورده مجلس الوزراء الإيطالي اليوم الجمعة- أن إيطاليا تدرك مدى أهمية هذه المنطقة الاستراتيجية في موازين القوى العالمية، مؤكدا على أنها تعتزم مواصلة القيام بدورها في الحفاظ على القطب الشمالي كمنطقة سلام ودعم احترام القانون الدولي بدءاً من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.


وقالت رئيسة وزراء إيطاليا أن بلادها لا تنظر إلى القطب الشمالي على أنه منطقة نائية بل منطقة استراتيجية، حيث تتشابك فيها الاقتصاد والبيئة والبحث العلمي والطاقة، واليوم الأمن والدفاع. 


يشار إلى أن إيطاليا تتمتع بصفة مراقب في مجلس القطب الشمالي الذي يشرف على المنطقة منذ عام 2013، وقامت بتحديث سياستها وسط التوترات الأخيرة بين الولايات المتحدة والدنمارك بشأن جرينلاند.
 

رئيسة وزراء إيطاليا القطب الشمالي لاتحاد الأوروبي الناتو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

ظاهرة غير متوقعة الساعة 2 قبل الفجر .. تحذير عاجل من الأرصاد

إجازة

إجازة 25 يناير الأحد أم الخميس؟.. قرار حكومي يحدد

الاهلي

الموضوع قلب رسمي.. خطف نجم الأهلي في صفقة غير متوقعة

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

حسام حسن

سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

كاف

لسبب صادم .. بوادر أزمة بين الكاف ومنتخب مصر بأمم أفريقيا

سعر الذهب

تخطى 7000 جنيه.. ارتفاع قياسي في أسعار الذهب اليوم الجمعة

إسعاف

ألقت بنفسها وبهم من الطابق الرابع.. مصرع ربة منزل ورضيعتها ونجل شقيق زوجها بأسيوط

ترشيحاتنا

ميلانيا ترامب

رسالة إلى الشباب .. ميلانيا ترامب تشجع على استخدام الذكاء الاصطناعي

الناتو

رئيسة وزراء إيطاليا: ينبغي جعل القطب الشمالي أولوية استراتيجية للاتحاد الأوروبي والناتو

الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي: سياسة الاستيطان الإسرائيلية تقوض الاستقرار بالضفة الغربية

بالصور

في اليوم العالمي للطعام الحار.. 5 فوائد صحية غير متوقعة للأكلات السبايسي

فوائد صحية غير متوقعة للأكلات السبايسي
فوائد صحية غير متوقعة للأكلات السبايسي
فوائد صحية غير متوقعة للأكلات السبايسي

غلق وتشميع مصحة لعلاج الإدمان غير مرخصة بقرية الخرس بمنيا القمح .. صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

اكتشاف وظائف خفية للزائدة الدودية وتأثيرها على صحة الجسم

ما هي الزائدة الدودية؟
ما هي الزائدة الدودية؟
ما هي الزائدة الدودية؟

قرية أبونجاح بالشرقية تستغيث لبوار أراض زراعية بسبب مشكلات الصرف

ارض زراعية
ارض زراعية
ارض زراعية

فيديو

وفاة محمد إمام

وفاة أحد أبطال مسلسل الغاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد