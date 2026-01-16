رئيسة وزراء إيطاليا: ينبغي جعل القطب الشمالي أولوية استراتيجية للاتحاد الأوروبي والناتو

دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى تطوير وجود منسق في منطقة القطب الشمالي لمنع التوترات والتصدي لأي تدخل من جهات فاعلة أخري، مشددة على أنه يجب أن يكون أولوية استراتيجية للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.



وقالت رئيسة وزراء إيطاليا - في رسالة حول وثيقة إستراتيجية إيطالية جديدة بشأن القطب الشمالي - إن المنطقة أصبحت ذات أهمية متزايدة بسبب تسارع تطوير طرق النقل البحري في القطب الشمالي وخلق روابط جديدة من شأنها إحداث ثورة في التجارة البحرية العالمية.



وأشارت إلى أنه وفقا للتقديرات تضم المنطقة ما يقارب 30% من احتياطيات الغاز في العالم، ونحو 13% من احتياطيات النفط العالمية غير المكتشفة.

وأوضحت الوثيقة الإيطالية - في بيان أورده مجلس الوزراء الإيطالي اليوم الجمعة- أن إيطاليا تدرك مدى أهمية هذه المنطقة الاستراتيجية في موازين القوى العالمية، مؤكدا على أنها تعتزم مواصلة القيام بدورها في الحفاظ على القطب الشمالي كمنطقة سلام ودعم احترام القانون الدولي بدءاً من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.



وقالت رئيسة وزراء إيطاليا أن بلادها لا تنظر إلى القطب الشمالي على أنه منطقة نائية بل منطقة استراتيجية، حيث تتشابك فيها الاقتصاد والبيئة والبحث العلمي والطاقة، واليوم الأمن والدفاع.



يشار إلى أن إيطاليا تتمتع بصفة مراقب في مجلس القطب الشمالي الذي يشرف على المنطقة منذ عام 2013، وقامت بتحديث سياستها وسط التوترات الأخيرة بين الولايات المتحدة والدنمارك بشأن جرينلاند.

