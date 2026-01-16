ترامب يشكر الرئيس السيسي على جهوده لوقف إطلاق النار في غزة

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على جهوده في الوساطة بين إسرائيل وحماس، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ترامب يشكر الرئيس السيسي

وقال ترامب في رسالته إلى الرئيس السيسي "أشكركم على قيادتكم الحكيمة في التوسط بنجاح لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، إنني أُقدّر وأُعجب بدوركم الثابت في إدارة العديد من التحديات الأمنية والإنسانية التي واجهت هذه المنطقة، وشعبكم، منذ 7 أكتوبر 2023".

وأضاف ترامب "لقد أثرت هذه الحرب بشكل كبير على المصريين، وليس فقط على جيرانهم في إسرائيل وغزة".

وأشار ترامب إلى أنه انطلاقًا من روح الصداقة التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة، والالتزام بالسلام ورفاهية الشعب المصري، فإنني على استعداد لاستئناف الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا لحل مسألة تقاسم مياه النيل بشكل مسؤول ونهائي.

وأكد ترامب، أنه وفريقه يدرك الأهمية الكبيرة لنهر النيل بالنسبة لمصر وشعبها، وأرغب في مساعدتكم على التوصل إلى نتيجة تضمن احتياجات مصر وجمهورية السودان وإثيوبيا من المياه على المدى البعيد.

وأوضح أنه لا ينبغي لأي دولة في هذه المنطقة أن تتحكم بشكل أحادي في موارد النيل الثمينة، وأن تُلحق الضرر بجيرانها في هذه العملية.

وتابع "أعتقد أنه من خلال الخبرة الفنية المناسبة، والمفاوضات العادلة والشفافة، ودور أمريكي قوي في المراقبة والتنسيق بين الأطراف، يمكننا التوصل إلى اتفاق دائم لجميع دول حوض النيل".

وقال ترامب إن هذا النهج الناجح سيضمن توفير كميات مياه منتظمة خلال فترات الجفاف والسنوات الجافة الطويلة لمصر والسودان، مع السماح لإثيوبيا بتوليد كميات كبيرة من الكهرباء، والتي يمكن إعطاء جزء منها أو بيعه لمصر و/أو السودان.