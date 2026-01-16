قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

مجلس الوزراء: فوز أشرف صبحي برئاسة المكتب التنفيذي لوزراء الشباب العرب

اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب العرب
اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب العرب
الديب أبوعلي

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، فوز الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمنصب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وذلك خلال الانتخابات التي أُجريت على هامش انطلاق أعمال الدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الثلاثاء 13 يناير الجاري، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وشهدت الدورة الـ(49) لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، التي عقدت الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، فوز الدكتور أشرف صبحي، بمنصب رئيس المكتب التنفيذي للمجلس.

وقد أعرب الدكتور أشرف صبحي عن بالغ شكره وتقديره لجميع الوزراء العرب على ثقتهم في الدولة المصرية، مؤكدًا أن هذا الفوز يعكس المكانة المرموقة لمصر ودورها الفاعل في تعزيز التواصل والتنسيق والتضامن مع الأشقاء العرب، خصوصًا فيما يتعلق بدعم المبادرات العربية المشتركة.

وزير الشباب والرياضة المصري 

وأشار صبحي إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الأنشطة والمبادرات العربية المشتركة، بما يسهم في تعزيز إسهامات الشباب وتلبية تطلعاتهم في مختلف المجالات.

كما أسفرت انتخابات عضوية المكتب التنفيذي عن فوز وزراء الشباب والرياضة من دول الكويت، والسعودية، والأردن، والمغرب، والبحرين، وليبيا، والعراق، والجزائر، وفلسطين، إلى جانب مصر.

من جهته، أكد مركز المعلومات، أن هذا الفوز يعكس المكانة المتميزة التي تحظى بها الدولة المصرية على الساحة العربية، والدور الفاعل الذي تقوم به في مجالات التواصل والتنسيق والتضامن مع الأشقاء العرب، لا سيما فيما يتعلق بدعم المبادرات العربية المشتركة في مجالي الشباب والرياضة.

ويأتي انتخاب الدكتور أشرف صبحي تتويجًا للجهود المصرية المستمرة لتعزيز العمل العربي المشترك، ودعم السياسات والبرامج التي تستهدف تمكين الشباب العربي، وتطوير منظومة الرياضة باعتبارها أحد محركات التنمية وبناء الوعي وتعزيز التقارب بين الشعوب العربية.

وكان اجتماع الدورة رقم (72) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، عقد بمقر الأمانة العامة في القاهرة، برئاسة وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي وبمشاركة السفير د. حسين الهنداوي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع اعتماد توصيات مجلس إدارة الصندوق العربي للأنشطة الشبابية والرياضية، وبحث مقترحات لأنشطة شبابية من برامج وأنشطة وجلسات حوارية مثل منتدى التعاون العربي الصيني الرابع – ومنتدى التعاون العربي الأوروبي التاسع، نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي الرابع، دورة تدريبية حول الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوي وصناعة الوعي لدى الشباب، دورة تدريبية حول الأمن السيبراني والصحة النفسية للشباب، جائزة التميز للشباب، البطولة العربية الأولى للألعاب الإلكترونية.

كما تقدمت وزارات الشباب والرياضة بعدد من الدول الأعضاء، بمقترحات متعلقة بالأنشطة الشبابية والرياضية المتنوعة التي تعمل على الوصول لكل فئات الشباب العربي.

