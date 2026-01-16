الهباش: اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة مستمرة لعامين تسند بعدها الأمور لدولة فلسطين

أعلن الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، سيستمر عملها لمدة عامين، ثم تسند الأمور بعد ذلك بشكل كامل إلى دولة فلسطين؛ بعد أن تكون الأمور قد تهيأت على الأرض.

وقال الهباش، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، مساء اليوم الجمعة، إن اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، جزء من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، التي أقرتها المنظومة الدولية، وصدر بها قرار من مجلس الأمن يحمل رقم 2803.

وأضاف أن عمل اللجنة “تقني”، وله علاقة بـ"الإدارة اليومية لقطاع غزة" لفترة انتقالية، بحسب قرار مجلس الأمن، و"في السياسة" تأتي لحل عادل وشامل يشمل كل الأراضي الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة أو القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية على أقل تقدير، معلنا في الوقت ذاته أن اللجنة جاءت كجزء من الجهود الدولية الرامية إلى وقف العدوان على قطاع غزة.

وحول موضوع أن اللجنة ستضمن عدم مراوغة إسرائيل؛ قال الهباش: "هذا أمر غير وارد؛ لأن إسرائيل ستخترع كل الذرائع والمبررات الممكنة من أجل التهرب من الاستحقاقات، وشاهدنا ذلك أمس، واليوم هدفها خلط الأوراق، وتعكير الأجواء وإلقاء الشكوك".

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني، أن الولايات المتحدة هي صاحبة السلطة على إسرائيل، وهي من تستطيع الضغط عليها وإجبارها على وقف عدوانها في قطاع غزة والقدس والأراضي الفلسطينية كافة.