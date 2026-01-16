ترامب: لا ينبغي لأي دولة التحكم في موارد النيل وأن تُلحق الضرر بجيرانها

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه لا ينبغي لأي دولة أن تتحكم بشكل أحادي في موارد النيل الثمينة، وأن تُلحق الضرر بجيرانها في هذه العملية.

ترامب يعرض الوساطة بين مصر وإثيوبيا

جاءت تصريحات الرئيس ترامب، في رسالته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي عرض فيها التوسط بين مصر وإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة، وتقاسم مياه النيل.

وعرض الرئيس ترامب، استئناف الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا والسودان؛ لحل النزاع الطويل الأمد حول نهر النيل وسد النهضة الإثيوبي الكبير، وذلك وفقاً لرسالة موجهة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذكر ترامب، أن إدارته مستعدة "لحل مسألة تقاسم مياه النيل بشكل مسؤول ونهائي"، مؤكداً أنه لا ينبغي لأي دولة في المنطقة "أن تسيطر بشكل أحادي على موارد النيل الثمينة، وأن تضر بجيرانها في هذه العملية".

وأعرب ترامب، عن أمله في ألا يتصاعد "الخلاف المفهوم" حول السد، إلى "صراع عسكري كبير بين مصر وإثيوبيا"، واضعاً حل هذه التوترات على "أعلى" أولوياته لتحقيق السلام في أفريقيا والشرق الأوسط.

وقال الرئيس ترامب، إن النهج الأمريكي المقترح يهدف إلى ضمان "إطلاق كميات متوقعة من المياه خلال فترات الجفاف والسنوات الجافة الممتدة" لدولتي المصب، مصر والسودان، لافتا إلى أن هذا الإطار سيتيح لإثيوبيا توليد "كميات كبيرة جدًا من الكهرباء"، والتي أشار ترامب إلى إمكانية منح بعضها أو بيعها لجيرانها.