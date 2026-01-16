قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يشكر الرئيس السيسي: شكرا على قيادتكم الحكيمة .. ويعرض الوساطة في أزمة سد إثيوبيا
رمز واحد يكشف هاتفك بالكامل.. كيف يستغل المحتالون USSD لسرقة أموالك؟
رسالة شكر من ترامب للرئيس السيسي لقيادته الناجحة للوساطة بين إسرائيل وحماس
وفاة 5 مختنقين..مستشفيات جامعة بنها تنعي أبناء الدكتورة ابتسام نصر
بركلتي جزاء.. جيرونا يهزم إسبانيول بثنائية في الدوري الإسباني
عمرو أديب عن خطاب ترامب للرئيس السيسي: من أهم رسائل الزعيمين
لوريان يسحق موناكو بثلاثية ويواصل عروضه القوية في الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان يكتسح ليل بثلاثية ويتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا
اتصالان في 48 ساعة .. ترامب ونتنياهو يبحثان قرارا مصيريا تجاه إيران
محدش منهم هيلعب نهائي.. خبر غير سار لجماهير مصر قبل مباراة نيجيريا
عمرو أديب : فيه وزير معمول له حفلة عشان ماشي من الحكومة
اتفاق أوكراني روسي لوقف إطلاق النار بمحيط محطة زابوريجيا
أخبار العالم

اتفاق أوكراني روسي لوقف إطلاق النار بمحيط محطة زابوريجيا

زابوريجيا
زابوريجيا
قسم الخارجي

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، أنها توصلت إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا؛ لتنفيذ وقف إطلاق نار محليا، تمهيدا لبدء أعمال إصلاح خط الطاقة الاحتياطي الأخير المتبقي لمحطة زابوريجيا النووية.

وكان خط الطاقة ذو الجهد العالي (330 كيلوفولت) التابع لأكبر محطة من نوعها في أوروبا، تضرر في 2 يناير، ومنذ ذلك الحين تعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إنشاء منطقة وقف إطلاق نار محتملة، بعرض 10 كيلومترات حول البنية التحتية الرئيسية للمحطة.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية “رافائيل ماريانو جروسي”، في بيان، اليوم الجمعة: "تواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية العمل عن كثب مع كلا الجانبين؛ لضمان السلامة النووية في محطة زابوريجيا النووية، ومنع وقوع حادث نووي خلال النزاع".

ومن المقرر أن يسمح وقف إطلاق النار، للفنيين الأوكرانيين، بإجراء الإصلاحات بأمان، حيث تعتمد المحطة حالياً على خطها الوحيد العامل ذي الجهد العالي "750 كيلوفولت".

وتقع محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب شرق أوكرانيا، وسيطرت عليها القوات الروسية في الأسابيع الأولى من الحرب ضد أوكرانيا في فبراير 2022.

أوكرانيا وروسيا وقف إطلاق النار محطة زابوريجيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية خط الطاقة الاحتياطي محطة زابوريجيا النووية جروسي

