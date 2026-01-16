اتفاق أوكراني روسي لوقف إطلاق النار بمحيط محطة زابوريجيا

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، أنها توصلت إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا؛ لتنفيذ وقف إطلاق نار محليا، تمهيدا لبدء أعمال إصلاح خط الطاقة الاحتياطي الأخير المتبقي لمحطة زابوريجيا النووية.

وكان خط الطاقة ذو الجهد العالي (330 كيلوفولت) التابع لأكبر محطة من نوعها في أوروبا، تضرر في 2 يناير، ومنذ ذلك الحين تعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إنشاء منطقة وقف إطلاق نار محتملة، بعرض 10 كيلومترات حول البنية التحتية الرئيسية للمحطة.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية “رافائيل ماريانو جروسي”، في بيان، اليوم الجمعة: "تواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية العمل عن كثب مع كلا الجانبين؛ لضمان السلامة النووية في محطة زابوريجيا النووية، ومنع وقوع حادث نووي خلال النزاع".

ومن المقرر أن يسمح وقف إطلاق النار، للفنيين الأوكرانيين، بإجراء الإصلاحات بأمان، حيث تعتمد المحطة حالياً على خطها الوحيد العامل ذي الجهد العالي "750 كيلوفولت".

وتقع محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب شرق أوكرانيا، وسيطرت عليها القوات الروسية في الأسابيع الأولى من الحرب ضد أوكرانيا في فبراير 2022.