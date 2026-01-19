قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
30 يومًا تفصلنا عن الصوم.. موعد شهر رمضان 2026

عبد العزيز جمال

شهر كامل يفصل المصريين والعالم الإسلامي عن استقبال أول أيام شهر رمضان المبارك، إذ تتزايد المؤشرات الفلكية والشرعية اقترابًا من أول أيام رمضان 1447 هجريًا الموافق 2026 ميلاديًا.

العد التنازلي لرمضان 2026

بحسب الحسابات الفلكية المعتمدة في الدليل الهجري لعام 1447هـ، فإن موعد شهر رمضان لعام 2026 يأتي بعد ثلاثين يومًا تقريبًا من الآن، ليكون أول أيامه فلكيًا يوم الخميس الموافق 19 فبراير 2026، مع بقاء التأكيد النهائي رهينًا برؤية الهلال الشرعية.

موعد شهر رمضان 2026 في مصر والسعودية

غرة شعبان 1447هـ وما قبلها

دار الإفتاء المصرية استطلعت هلال شهر شعبان بعد غروب شمس يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر رجب لعام 1447هـ، الموافق 18 يناير 2026، عبر لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وبعد المراجعة الدقيقة لنتائج الرؤية البصرية الشرعية، أعلنت الدار عدم ثبوت رؤية هلال شهر شعبان، ما ترتب عليه إكمال شهر رجب ثلاثين يومًا.

وعلى هذا الأساس تقرر أن يكون يوم الإثنين الموافق 19 يناير 2026 هو المتمم لشهر رجب، بينما أصبح يوم الثلاثاء 20 يناير 2026 هو أول أيام شهر شعبان رسميًا.

رمضان وعيد الفطر 2026 فلكيًا

تشير الحسابات الفلكية المعتمدة إلى أن أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا من المتوقع أن يكون يوم الخميس الموافق 19 فبراير 2026، وذلك استنادًا إلى لحظة ولادة الهلال قبل غروب شمس يوم الأربعاء الذي يسبق هذا التاريخ، ما يرجح إمكانية رؤيته في معظم الدول الإسلامية عند تحري الهلال، مع استمرار الشهر لمدة 30 يومًا، ليكون آخر أيامه يوم الجمعة 20 مارس 2026، ويوافق عيد الفطر 2026 يوم السبت 21 مارس 2026.

رسميًا.. السبت 1 مارس أول أيام شهر رمضان 2025 وفقا للحسابات الفلكية

عدد أيام شهر رمضان وعدد ساعات الصيام

وفق الحسابات الفلكية، ستستمر أيام رمضان 2026 لمدة 30 يومًا. وتتفاوت ساعات الصيام يوميًا حسب اختلاف خطوط الطول والفصول، ومن المتوقع أن تتراوح بين 12 و13 ساعة في معظم الدول العربية. 

وستكون ساعات الصيام في بداية الشهر أقصر، ثم تزداد تدريجيًا مع مرور الأيام، ما يتطلب استعدادًا تدريجيًا للمسلمين لتكييف أجسامهم مع طول فترة الصيام اليومية.
 

كيف يعمل التقويم الهجري

يعتمد التقويم الهجري على الدورة القمرية الكاملة حول الأرض لتحديد بداية ونهاية الأشهر، وهو ما يجعل طول الشهر يتراوح بين 29 و30 يومًا وفقًا للرؤية الشرعية.

وتتوزع الأشهر الهجرية على النحو التالي: المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، وذو الحجة.

جذور التقويم الهجري

التقويم الهجري هو تقويم قمري إسلامي اعتمده الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجعل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في 12 ربيع الأول الموافق 24 سبتمبر 622م مرجعًا لأول سنة فيه، ومن هنا جاءت تسمية “التقويم الهجري”.

وتستخدمه دول عربية عدة كتقويم رسمي للدولة، أبرزها المملكة العربية السعودية، إلى جانب اعتماده الديني في تحديد مواقيت الشعائر الإسلامية.

