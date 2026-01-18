مع اقتراب شهر رمضان.. اعرف أسعار البقوليات في الأسواق

بدأ العديد من المواطنين في التساؤل حول توافر السلع الغذائية وأسعارها خلال الفترة المقبلة، ومع اقتراب شهر رمضان، تتزايد أهمية التصريحات الرسمية التي تطمئن الشارع المصري بهذا الخصوص.

وفي هذا السياق، أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز وعضو غرفة صناعة الحبوب، أن الوضع الغذائي في مصر مستقر، والمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي لأشهر طويلة، دون وجود أي أزمات أو نقص في المعروض.

وفرة المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية

وأكد رجب شحاتة أن المخزون من السلع الغذائية يكفي لفترات طويلة تمتد إلى ما بعد شهر رمضان، مشددًا على أنه لا توجد أي مشكلات تتعلق بتوفير السلع الأساسية في الأسواق.

وأوضح أن الدولة حريصة على تأمين احتياجات المواطنين من مختلف المنتجات الغذائية، سواء من الإنتاج المحلي أو من خلال سياسات التخزين الاستراتيجي.

مصر مركز عالمي في إنتاج وتصدير البقوليات

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أوضح رئيس شعبة الأرز باتحاد الغرف التجارية أن مصر تصدر العديد من أصناف البقوليات إلى الخارج، ما يعكس قوة الإنتاج المحلي وعدم وجود أي نقص في هذه السلع.

وأشار إلى أن مصر تحتل المركز الأول عالميًا في إنتاج وتصدير الفاصوليا، وهو ما يؤكد وجود فائض حقيقي في الأسواق المحلية.

فائض في الأرز وتوافر الفول

وأوضح شحاتة أن مصر تمتلك فائضًا من الأرز، بالإضافة إلى وفرة واضحة في محصول الفول، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق وعدم وجود مخاوف من نقص أي سلعة غذائية أساسية خلال الفترة المقبلة.

استقرار سعر الدولار وتأثيره على الأسعار

ولفت رئيس شعبة الأرز إلى أن استقرار سعر الدولار كان له أثر إيجابي واضح على أسعار السلع الغذائية هذا العام، حيث ساهم في خفض تكلفة الاستيراد ومدخلات الإنتاج، ما انعكس على الأسعار النهائية للمستهلكين.

تراجع أسعار البقوليات مقارنة بالعام الماضي

وأوضح شحاتة أن أسعار الفاصوليا شهدت انخفاضًا ملحوظًا، حيث كانت تسجل في العام الماضي نحو 60 جنيهًا للكيلو، بينما تتراوح أسعارها حاليًا بين 35 و40 جنيهًا. كما شهدت اللوبيا نفس التراجع، إذ انخفض سعرها من 60 جنيهًا إلى نحو 35 جنيهًا للكيلو، مؤكدًا أن هذا الانخفاض يعكس وفرة المعروض واستقرار السوق.

لا مخاوف من نقص أي سلعة

وشدد رجب شحاتة على أنه لا يوجد أي تخوف من نقص أي سلعة غذائية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الأسواق مستقرة، والمخزون الاستراتيجي آمن، وأن الدولة تتابع بشكل مستمر أوضاع السلع لضمان توافرها بأسعار مناسبة للمواطنين.