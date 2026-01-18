قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الري للنواب: لابد من مطالبة أثيوبيا بالتعويض عن أضرار سد النهضة
مدرب نيجيريا: مصر أنقذتني من التفكير في الاعتزال بعد كأس أمم أفريقيا
الأرض لا تضمن اللقب لأصحابها.. المغرب يخشى مفاجآت النهائي والسنغال "متعودة" على العرب.. ومصر صاحبة الرقم القياسي
أمير قطر ورئيس وزراء كندا يبحثان تعزيز التعاون في الاقتصاد والأمن والصحة
فان دايك: نترقب عودة محمد صلاح لدعم ليفربول بعد أمم أفريقيا
عاهل الأردن يؤكد أهمية تنفيذ اتفاق إنهاء حرب غزة ويشيد بجهود قطر في الوساطة
ترامب يدعو الرئيس القبرصي للانضمام إلى مجلس السلام في غزة
7 ثواني بلا جاذبية| قصة تربك العالم قبل 12 أغسطس 2026 .. ماذا قال علماء الفيزياء والفلك؟
وزير الموارد المائية: 95% من الترع بحالة جيدة.. وإزالة ورد النيل مرتين سنويا تكفي
حكم صيام شهر شعبان كاملا.. اعرف ما فعله النبي
بشرى لـ 11 مليون مواطن.. تعرف على قيمة القبض لمن يبلغ التقاعد في فبراير 2026 بعد زيادة المعاشات
من 88 مليار متر إلى 55.. هاني سويلم يكشف تأثير السد الإثيوبي على مصر
توك شو

مع اقتراب شهر رمضان.. اعرف أسعار البقوليات في الأسواق

منار عبد العظيم

بدأ العديد من المواطنين في التساؤل حول توافر السلع الغذائية وأسعارها خلال الفترة المقبلة، ومع اقتراب شهر رمضان، تتزايد أهمية التصريحات الرسمية التي تطمئن الشارع المصري بهذا الخصوص.

 وفي هذا السياق، أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز وعضو غرفة صناعة الحبوب، أن الوضع الغذائي في مصر مستقر، والمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي لأشهر طويلة، دون وجود أي أزمات أو نقص في المعروض.

وفرة المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية

وأكد رجب شحاتة أن المخزون من السلع الغذائية يكفي لفترات طويلة تمتد إلى ما بعد شهر رمضان، مشددًا على أنه لا توجد أي مشكلات تتعلق بتوفير السلع الأساسية في الأسواق.

 وأوضح أن الدولة حريصة على تأمين احتياجات المواطنين من مختلف المنتجات الغذائية، سواء من الإنتاج المحلي أو من خلال سياسات التخزين الاستراتيجي.

مصر مركز عالمي في إنتاج وتصدير البقوليات

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أوضح رئيس شعبة الأرز باتحاد الغرف التجارية أن مصر تصدر العديد من أصناف البقوليات إلى الخارج، ما يعكس قوة الإنتاج المحلي وعدم وجود أي نقص في هذه السلع.

وأشار إلى أن مصر تحتل المركز الأول عالميًا في إنتاج وتصدير الفاصوليا، وهو ما يؤكد وجود فائض حقيقي في الأسواق المحلية.

فائض في الأرز وتوافر الفول

وأوضح شحاتة أن مصر تمتلك فائضًا من الأرز، بالإضافة إلى وفرة واضحة في محصول الفول، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق وعدم وجود مخاوف من نقص أي سلعة غذائية أساسية خلال الفترة المقبلة.

استقرار سعر الدولار وتأثيره على الأسعار

ولفت رئيس شعبة الأرز إلى أن استقرار سعر الدولار كان له أثر إيجابي واضح على أسعار السلع الغذائية هذا العام، حيث ساهم في خفض تكلفة الاستيراد ومدخلات الإنتاج، ما انعكس على الأسعار النهائية للمستهلكين.

تراجع أسعار البقوليات مقارنة بالعام الماضي

وأوضح شحاتة أن أسعار الفاصوليا شهدت انخفاضًا ملحوظًا، حيث كانت تسجل في العام الماضي نحو 60 جنيهًا للكيلو، بينما تتراوح أسعارها حاليًا بين 35 و40 جنيهًا. كما شهدت اللوبيا نفس التراجع، إذ انخفض سعرها من 60 جنيهًا إلى نحو 35 جنيهًا للكيلو، مؤكدًا أن هذا الانخفاض يعكس وفرة المعروض واستقرار السوق.

لا مخاوف من نقص أي سلعة

 وشدد رجب شحاتة على أنه لا يوجد أي تخوف من نقص أي سلعة غذائية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الأسواق مستقرة، والمخزون الاستراتيجي آمن، وأن الدولة تتابع بشكل مستمر أوضاع السلع لضمان توافرها بأسعار مناسبة للمواطنين.

توافر السلع الغذائية صناعة الحبوب شعبة الأرز أسعار السلع الأساسية

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

مستشفى بلبيس يجري 19 حالة منظار للأطفال والكبار في يوم واحد

