تخزن أم تنتظر؟ مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض خلال شهر رمضان

أكد الدكتور ثروت الزينى، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، أن أسعار الدواجن حاليا بالأسواق تشهد استقرارا بعد الارتفاع، مع توقعات باستمرار الاستقرار لفترة ثم تعاود الارتفاع بنسبة تتراوح من 5 لـ 20% مع دخول شهر رمضان الكريم.

انتاج الدواجن

وقال “الزينى”، في تصريحات لـ “صدى البلد” ، إن قطاع الدواجن يشهد حالة من الانتعاش، حيث ارتفع حجم الإنتاج بنسبة تتراوح بين 20 و25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى جانب زيادة إنتاج الكتاكيت بنحو 35%، وهو ما يعزز توازن العرض والطلب، معلقًا: "هذا التطور يعود إلى عدد من العوامل المهمة، في مقدمتها انتظام تدبير النقد الأجنبي، واستقرار سوق الأعلاف، فضلًا عن توافر مخزون استراتيجي ساهم في انتظام دورات الإنتاج على مدار العام دون تعثر".

وأضاف نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن أن الزيادات المحدودة التي طرأت مؤخرًا جاءت نتيجة ارتفاع الطلب خلال مواسم الأعياد، مؤكدًا أن زيادة الإنتاج تظل العامل الحاسم في الحفاظ على استقرار الأسعار داخل الأسواق.

استقرار أسعار الدواجن والبيض

من جانبه، قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن أسعار الدواجن والبيض ستشهد استقرارا خلال الوقت الرهن، معلقا: "نرغب فى تحقيق التوازن بين مصلحة المربي والمستهلك".

وأضاف “السيد”، في تصريحات تليفزيونية، أن أسعار الدواجن انخفضت إلى معدلات دون الطبيعية خلال الفترة الماضية، ما تسبب فى خسائر كبيرة للمربيين، ولا بد أن تعود الأسعار لطبيعتها لتغطى سعر التكلفة حتى لا تتأثر الصناعة.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة أن ضبط الأسعار سيؤدى بالطبع إلى استمرار الإنتاجية.





وعقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجين الدواجن، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع وسبل الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد وزير الزراعة، خلال اللقاء الذي حضره المهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير، والمهندس محمود العناني، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أن الدولة تولي قطاع الدواجن اهتمامًا بالغًا باعتباره ركيزة أساسية للأمن الغذائي، مشددًا على أن الهدف هو حماية حرية المنافسة وضمان استقرار أسعار الدواجن وبيض المائدة، بما يحقق التوازن بين مصلحة المنتج واستدامة الإنتاج، وحق المستهلك في الحصول على السلع بأسعار عادلة وجودة عالية.

من جانبه، شدد رئيس جهاز حماية المنافسة على مراقبة جميع حلقات تداول القطاع بدقة، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون مع أي ممارسات احتكارية أو اتفاقات أفقية أو رأسية قد تؤثر على الأسعار النهائية للمستهلك، مشيرًا إلى أن القانون يهدف إلى حماية المنافسة الحرة بما يصب في مصلحة المستهلك والاقتصاد الوطني.



وشهد الاجتماع مناقشة جهود الدولة في توفير الأعلاف ومستلزمات الإنتاج لضمان استمرارية العمل في المزارع، بالإضافة إلى بحث سبل تقليل الفجوة السعرية بين المزرعة والمستهلك النهائي عبر الرقابة المستمرة على الأسواق، وتقديم التسهيلات اللازمة للمنتجين لزيادة الطاقة الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلي.

وأعرب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد عن تقديرهم لجهود الحكومة، مؤكدين التزامهم بالعمل مع الوزارة والجهاز لضمان حرية المنافسة وتوفير منتجات بأسعار تنافسية يتم تحديدها وفق آليات السوق من عرض وطلب، مع السعي لزيادة المعروض لتلبية احتياجات المواطنين مع اقتراب شهر رمضان المبارك.