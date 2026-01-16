حصاد الزراعة| آليات لضبط أسعار الدواجن بالأسواق

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم 282 حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من 9 وحتى 15 يناير الجاري، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وخلال هذا الاسبوع أجرى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي زيارة إلى محافظة أسوان لتفقد عدد من المشروعات بالمحافظة، حيث تفقدا أنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة "سيل"، كما أجرى أيضا "فاروق"، ايضا، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، جولة تفقدية بعدد من قرى محافظة أسوان المستفيدة من مشروع دعم صغار المزارعين" الذي أُطلق بالتعاون بين البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي ووزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

وعقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اجتماعا موسعا مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن؛ لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع وسبل استقرار الأسواق المحلية، كما استقبل "فاروق"، الدكتور مأمون العلوي الأمين التنفيذي لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

واستقبل الوزير، أعضاء مجلس إدارة جمعية فلاحة البساتين المصرية، لبحث أطر التعاون المشترك ودعم نشاط الجمعية في الفترة المقبلة، كما استقبل أيضا، المهندس محمود العناني رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، والمهندس أحمد نبيل عضو مجلس الإدارة ورئيس شعبة بيض المائدة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لآليات سوق الثروة الداجنة وضمان استقرار الأسعار.

وتقدم علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بخالص التهاني إلى المستشار هشام بدوي بمناسبة نيله ثقة نواب الشعب وانتخابه رئيساً لمجلس النواب المصري للفصل التشريعي الثالث.

واستقبل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدا من المزارعين ومنتفعي الإصلاح الزراعي بمحافظة البحيرة، بحضور النائب محمد عزت عرفات عضو مجلس النواب، وذلك في لقاء موسع استهدف تذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين وبحث سبل التيسير عليهم، كما قرر الوزير، صرف كامل المقررات السمادية لكافة المحاصيل الشتوية الاستراتيجية، وعلى رأسها محصول القمح، كذلك أعلن نجاح جهود الدولة المصرية في فتح سوق جمهورية أوزبكستان أمام صادرات مصر من الفراولة الطازجة.

بينما تفقد وفد من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والقيادات البحثية، حقول محافظة الغربية للوقوف على تأثير التقلبات الجوية الحالية، ومتابعة الحالة العامة للمحاصيل الشتوية، كما أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملة شاملة لحماية الثروة الحيوانية والداجنة والسيطرة على الأمراض الوبائية، فضلا عن التوسع في حملات تحصين وتعقيم كلاب الشوارع، حيث تم تحصين 2538 كلبا حرا وتعقيم 162 أخرى بمختلف المحافظات خلال شهر يناير الجاري.

وأطلقت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حملة قومية استثنائية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع بجميع محافظات الجمهورية، كذلك نفذت برنامج مكثف للترصد الميداني خلال شهر ديسمبر الماضي، بجميع محافظات الجمهورية، وبخاصة في المواقع الأعلى خطورة طبقًا للخطط الموضوعة من الهيئة، فضلا عن تنفيذ نحو 2923 قافلة بيطرية مجانية خلال عام 2025، شملت 2616 قرية بمختلف محافظات الجمهورية.

بينما كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أبرز جهود وأنشطة المعمل المركزي لفحص ومراقبة إنتاج وتصدير البطاطس التابع لمركز البحوث الزراعية خلال الفترة من بداية أكتوبر حتى نهاية ديسمبر الماضي، كما تفقد وفد من قيادات معهد بحوث المحاصيل الحقلية، عدد من الحقول والزراعات بمحافظة بني سويف، لمتابعة الحالة العامة للمحاصيل الشتوية.

بينما أعلنت الإدارة المركزية لحماية الأراضي عن نتائج حملاتها المكبرة خلال الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن إزالة نحو 287 حالة تعدي في المهد على مستوى الجمهورية، من بينها إزالة 4 حالات تعديات سابقة، كما نفذ معهد بحوث التناسليات الحيوانية، قافلتين بيطريتين شاملتين مجانيتين استهدفتا فحص وعلاج رؤوس الماشية لدى صغار المربين بقرى محافظتي المنوفية وبني سويف، كذلك أطلق المعهد برنامجا تدريبياً متخصصا حول "استخدام الموجات فوق الصوتية (السونار) في الفحص التناسلي للأبقار والجاموس"، كما استعرض معهد بحوث أمراض النباتات أبرز إنجازاته البحثية والإرشادية والإنتاجية خلال عام 2025؛ وذلك في إطار جهوده لدعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.

وعقد المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، سيمنار للمحللين بالمعمل لإطلاعهم على أحدث التقنيات والتطبيقات الخاصة فى مجال تحاليل سلامة الغذاء، بحضور ممثلى كبرى الشركات العالمية المتخصصة، كما استقبل زيارة من جامعة عين شمس وطلاب الماجستير اليابانيين مع استاذ بجامعة طوكيو فى إطار برنامج التبادل الطلابى بين الجامعتين، وبلغ إجمالي عدد العينات التي استلمها المعمل خلال هذا الأسبوع حوالي 7383 عينة.

وأطلقت لجنة مبيدات الآفات الزراعية، ومشروع الإدارة المستدامة للملوثات دورة تدريبية متخصصة حول الإدارة الآمنة للمبيدات والملوثات العضوية، وذلك بهدف تعزيز الرقابة وضمان سلامة الغذاء والبيئة وفق رؤية مصر 2030، وذلك بمشاركة نخبة من خبراء المعمل المركزي للمبيدات لرفع كفاءة منظومة التداول والرقابة في الأسواق.

