جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اعتقال قيادي في حماس من رفح الفلسطينية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي القبض على أحد أبرز قادة حماس المتبقين خلال عملية يوم الجمعة في رفح الفلسطينية، حيث رصدت القوات القادمة من تحت الأرض ثمانية مقاومين، ثم قصفهم سلاح الجو الإسرائيلي، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة منهم.

اعتقال قيادي في حماس

بعد الغارات، نفّذ جيش الاحتلال عمليات تمشيط في المنطقة وألقى القبض على أحد المقاومين وتبين لاحقًا أنه قائد بارز في كتيبة شرق رفح التابعة لحماس، بحسب ما أفادت به صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وقال جيش الاحتلال: "تواصل قوات الجيش الإسرائيلي، بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، عمليات التمشيط والمزيد من العمليات في المنطقة لتحديد مكان "الإرهابيين" المتبقين والقضاء عليهم".

ووفقًا لتقارير إذاعة جيش الاحتلال، لم يتم القبض على المقاومين الأربعة الآخرين الذين تم رصدهم وهم يغادرون الأنفاق، ولا يزال مكانهم مجهولًا.