رئيس الوفد يعين أحمد حماد مستشاراً لشؤون اللجان الإقليمية والنوعية

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاته رئيس حزب الوفد قرار رقم (٤٠) لسنة ٢٠٢٦،بتعيين الدكتور أحمد على محمد حماد ،مستشاراً لرئيس الوفد المصري لشؤون اللجان الإقليمية والنوعية،جاء ذلك بعد الإطلاع علي لائحة النظام الأساسي للحزب ، وفقا للمادة الأولى من القرار.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يتم العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدورة ويلغى كل مايخالف ذلك من قرارات.



يذكر أن الدكتور أحمد حماد عضو سابق بمجلس الشيوخ المصري ۲۰۲٠-۲٠۲٥ ،وعضو بلجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة القيم بمجلس الشيوخ المصري ،وقد إنتمی لحزب الوفد وشغل منصب سكرتير عام حزب الوفد بالغربية عام ٢٠١٤ وحتی عام ۲۰۱۸ وعمل علي استكمال كافة تشکیلات لجان حزب الوفد بالغربية وساعد في أكبر الفعاليات و التشكيلات داخل حزب الوفد في الفترة من ۲۰۱٤ - ۲۰۱۸ .

حصل " حماد " علی درجة الدكتوراه في القانون المدني، ويعمل رئیسا لمجلس ادارة شركة السرايا للتشيید و البناء ،ورئیس مجلس امناء مؤسسة السرايا الخيرية ،ويعمل فى مجال المحاماة وله ٣ مكاتب للإستشارات القانونية في الغربية،و عضو بمجلس جامعة الازهر كلية الشريعه والقانون .

تقدم "حماد "بعدة إقتراحات لتعديل مشروعات القوانين أثناء عضويتة بلجنة الشؤون التشريعية والدستورية فی مجلس الشيوخ، منها قانون الإجراءات الجنائية، ةقانون الإيجارات القديمة، وقانون الأحوال الشخصية كذلك دعم قانون البناء الموحد وقانون التصالح في مخالفات البناء.

شارك "حماد " في تنظيم كل الفعاليات الإنتخابية الخاصة بإنتخاب رئیس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ونظم كافة المؤتمرات المؤيدة للرئيس

وعلى مستوى النشاط الخدمى النشاط والمجتمعي ،يعد "حماد" رئیسا لمجلس أمناء مؤسسة السرايا الخيرية والتي تعد من أكبر المؤسسات الخيرية في محافظة الغربية،وافتتح العديد من مكاتب خدمة المواطنین ،تعمل على إستقبال المواطنين وحل مشاكلهم.