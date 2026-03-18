رئيس الوفد يهنئ الأمة العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك

وجه الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد، خالص التهنئة للأمة العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وأكد " البدوى" فى بيان أصدره بمناسبة عيد الفطر المبارك جاء نصه.. "إلى شعب مصر الأبي إلى الأمة التي صنعت التاريخ وحمت الدولة وحملت راية الوطن عبر العصور.. يتقدم الدكتور السيد البدوي رئيس الوفد بخالص التهنئة إلى الأمة المصرية.. إلي خير أجناد الأرض الذين أثبتوا في كل المنعطفات الوطنية أنهم الحارس الأمين لمصر والضامن الأصيل لوحدتها وسلامتها واستقرارها واستمرار رسالتها الحضارية في محيطها العربي والإقليمي والدولي .

وأضاف رئيس الوفد.. "إن شعب مصر الذي واجه التحديات علي مدار تاريخه بقوة وإرادة وصمود ماضيًا اليوم في استكمال بناء مصر الحديثة وترسيخ دعائم قوتها سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا وثقافيًا في تحدٍ للفوضي والعدوان اللذين يتربصان بإقليمنا ومحيطنا الجغرافي مما يفرض علينا اصطفافًا شعبيًا واعيًا وإيمانًا راسخا بأن مستقبل الأوطان لا يسود ولا يستقر إلا بسواعد أبنائها وتضحياتهم ووحدة نسيجهم الوطني".

ووجه "البدوى" رسالة إلى أبناء الوفد في كافة ربوع الوطن، قائلًا: "أتوجه بتهنئة خاصة ممزوجة بروح التاريخ وعظمة المسؤولية فالوفد لم يكن يومًا مجرد حزب سياسي بل كان عنوانًا للإرادة الوطنية وصوتًا للحرية والدستور وكرامة المواطن، واليوم ونحن نستدعي صفحات المجد من ثورة الأمة ونضالات رجالها ووحدتها الوطنية فإن علينا أن نعيد بعث تراثنا الوطني الذي توارثناه عن الآباء والأجداد في الضمير الوطني، وأن نستنهض طاقات الشباب ونوحد الصفوف من أجل دور سياسي يليق باسم الوفد وتاريخه".

وأوضح "البدوى" أن المخاطر والتحديات تتطلب من الجميع شجاعة الرؤية وصلابة الموقف والقدرة على الجمع بين حماية الدولة وصون استقرارها والدفع بمسارات البناء والتحديث وسوف يظل الوفد بإرثه الوطني وموقعه في قلب الحركة السياسية المصرية داعمًا لاستقرار الوطن ومناصرًا لتطلعات الشعب نحو الحرية والتنمية والعدالة الاجتماعية.

ودعا رئيس الوفد لمصر قائلا " حفظ الله مصر قويةً أبية .. آمنةً شامخة .. عصية علي كل من يحاول المساس باستقرارها.. ووفق أبناء الوفد المخلصين لحمل راية المستقبل كما حملوا راية التاريخ".