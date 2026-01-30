مصطفى بكري : الرئيس بيسمع لكلام الناس .. وهذا يعطينا أملا في المستقبل | فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، واعٍ ومدرك تماما لحقائق الوضع الداخلي والإقليمي والدولي، وهذا يعطينا أمل في المستقبل وأن الإصلاح الاقتصادي عملية مستمرة ولها نتائجها.

وأضاف بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تصريحاته اليوم لم ينس غزة وإعادة تعميرها، منوها أن الرئيس يصر دائما أن يكون قريب من الناس ويلتقى معهم، وزيارته اليوم للأكاديمية العسكرية بهدف إرسال رسائل عديدة.

وتابع: احنا كمصريين لدينا مطالب وأهداف وحينما تلتقي أهداف القائد مع أهداف الشعب يكون هناك انسجام، منوها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بيسمع لكلام الناس وايده على النبض الشعبي واحنا فعلا محتاجين مزيد من العمل والإنتاج والسيطرة على الأسعار ومراعاة الفئات الاجتماعية المختلفة والانضباط في المؤسسات الحكومية.

وأكد أن الناس ينتظرون التغيير الوزاري لما لديهم من أمل في مزيد من العمل والإنتاج ومراعاة الطبقات والقضاء على المشاكل.

وتابع: مشفتش وزير ممكن يروح الفجر ويصلي مع الموظفين باستثناءات قليلة.