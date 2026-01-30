قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد أحدث تصوير جوي لتقدم أعمال مشروع الخط الثاني من القطار الكهربائي
إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الدولي الساحلي بالبحيرة
برلمانية: مصر تعمل بهدوء وحكمة لتخفيف التوترات في المنطقة
إدارة ترامب تعتزم الإعلان عن إنشاء قوة استقرار في غزة .. قريبا
عبد الرحيم كمال يتحدث لـ صدى البلد عن رواية ثمرة طه إلياس | فيديو
الحماية المدنية تنفذ مدينة منوف من حريق مروع التهم مخبزًا و6 أكشاك .. تفاصيل
دنيا الصمدي | تعرف على مديرة أعمال أحمد عز بعد ادعاء زينة زواجهما : أبو عيالي اتجوز
هل الشاي يخفف أم يفاقم تضخم البروستاتا؟ مفاجآت حول المشروب الأشهر بين الرجال
مدون يستخرج 191 جرام ذهب من الأجهزة القديمة وشرائح SIM .. كيف فعل ذلك؟
رونالدو يقود النصر لاكتساح الخلود بثلاثية بالدوري السعودي
فاروق الباز : صحتي جيدة .. وهذه حقيقة وجود حياة على كواكب أخرى
بمشاركة حجازي .. نيوم يفوز على ضمك بثلاثية نظيفة بالدوري السعودي
مصطفى بكري : الرئيس بيسمع لكلام الناس .. وهذا يعطينا أملا في المستقبل | فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد شحتة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، واعٍ ومدرك تماما لحقائق الوضع الداخلي والإقليمي والدولي، وهذا يعطينا أمل في المستقبل وأن الإصلاح الاقتصادي عملية مستمرة ولها نتائجها.

وأضاف بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تصريحاته اليوم لم ينس غزة وإعادة تعميرها، منوها أن الرئيس يصر دائما أن يكون قريب من الناس ويلتقى معهم، وزيارته اليوم للأكاديمية العسكرية بهدف إرسال رسائل عديدة.

وتابع: احنا كمصريين لدينا مطالب وأهداف وحينما تلتقي أهداف القائد مع أهداف الشعب يكون هناك انسجام، منوها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بيسمع لكلام الناس وايده على النبض الشعبي واحنا فعلا محتاجين مزيد من العمل والإنتاج والسيطرة على الأسعار ومراعاة الفئات الاجتماعية المختلفة والانضباط في المؤسسات الحكومية.

وأكد أن الناس ينتظرون التغيير الوزاري لما لديهم من أمل في مزيد من العمل والإنتاج ومراعاة الطبقات والقضاء على المشاكل.

وتابع: مشفتش وزير ممكن يروح الفجر ويصلي مع الموظفين باستثناءات قليلة.

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

