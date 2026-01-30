قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الذهب في رحلة سقوط حر .. عيار 21 يخسر 600 جنيه الآن
بالأسعار.. مقارنة بين جيلي GX3 Pro وجاك JS2 | الأرخص في مصر
دراسة حديثة تثير الجدل .. ما العمر الحقيقي للهرم الأكبر؟ ليس كما نعتقد
برشلونة يمدد عقد نجمه حتى عام 2031
يمامة يغيب عن انتخابات رئاسة الوفد .. ويترك الحزب بدون كشف حساب لفترته
أزمة مفاجئة .. سلطات الاحتلال تطالب الإسرائيليين بالبقاء في المنازل 3 أيام
لحظة خروج السيد البدوي من مقر حزب الوفد وسط هتافات أنصاره .. شاهد
جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اعتقال قيادي في حماس من رفح الفلسطينية
مصطفى بكري : الرئيس بيسمع لكلام الناس .. وهذا يعطينا أملا في المستقبل | فيديو
فوضى في تيجراي الإثيوبية.. تعليق الرحلات ونزوح جماعي ووقف الخدمات المصرفية
التعليم تنفي تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس
تراجع 7200 جنيه في يوم.. الجنيه الذهب يهبط في ختام تعاملات اليوم الجمعة
برلمان

لحظة خروج السيد البدوي من مقر حزب الوفد وسط هتافات أنصاره .. شاهد

السيد البدوي
السيد البدوي
معتز الخصوصي   -  
تصوير صلاح مهدي

رصدت عدسة " صدى البلد " لحظة خروج الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد وتدافع الوفديين وتزاحمهم حوله وهو يغادر مقر الحزب.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات حزب الوفد 2026 فوز الدكتور السيد البدوي شحاتة برئاسة حزب الوفد بعد منافسة مع الدكتور هاني سري الدين.

وقالت اللجنة إن الدكتور السيد البدوي شحاتة حصل على 1302 صوتًا، بينما حصل الدكتور هاني سري الدين على 1294 صوتًا.
وأعلنت اللجنة أن إجمالي الأصوات 2614، منها 2596 صوت صحيح، و18 صوتاً باطل.

وتأتي انتخابات رئاسة حزب الوفد في إطار سعي الحزب لتجديد دمائه وتعزيز دوره السياسي خلال المرحلة المقبلة، في ظل تحديات سياسية وتنظيمية تشهدها الساحة الحزبية.

