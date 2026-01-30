لحظة خروج السيد البدوي من مقر حزب الوفد وسط هتافات أنصاره .. شاهد

رصدت عدسة " صدى البلد " لحظة خروج الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد وتدافع الوفديين وتزاحمهم حوله وهو يغادر مقر الحزب.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات حزب الوفد 2026 فوز الدكتور السيد البدوي شحاتة برئاسة حزب الوفد بعد منافسة مع الدكتور هاني سري الدين.

وقالت اللجنة إن الدكتور السيد البدوي شحاتة حصل على 1302 صوتًا، بينما حصل الدكتور هاني سري الدين على 1294 صوتًا.

وأعلنت اللجنة أن إجمالي الأصوات 2614، منها 2596 صوت صحيح، و18 صوتاً باطل.

وتأتي انتخابات رئاسة حزب الوفد في إطار سعي الحزب لتجديد دمائه وتعزيز دوره السياسي خلال المرحلة المقبلة، في ظل تحديات سياسية وتنظيمية تشهدها الساحة الحزبية.