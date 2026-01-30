بالأسعار.. مقارنة بين جيلي GX3 Pro وجاك JS2 | الأرخص في مصر

تعد السيارة جيلي GX3 Pro وجاك JS2 من أرخص السيارات التي تحمل العلامة الصينية، مع الانتماء إلى العائلة الرياضية، حيث تتنمي النسختين إلى فئة الكروس أوفر من بين الأرخص في مصر، وتضم السيارتين باقة كبيرة من التجهيزات، تتضمن وسائل الحماية والأمان وعناصر التحكم والرفاهية.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" مقارنة بين جيلي GX3 Pro وجاك JS2

محرك جيلي GX3 Pro وجاك JS2

زودت السيارة جيلي GX3 PRO بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 103 حصان، مع عزم دوران يصل إلى 140 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT.

جيلي GX3 Pro

وتعتمد السيارة جاك JS2 على محرك باعي الأسطوانات "4 سلندر" سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 113 حصانا، و146 نيوتن متر من عزم الدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء CVT.

جاك JS2

أبعاد جيلي GX3 Pro وجاك JS2

ترتكز جيلي GX3 PRO على قاعدة عجلات بطول 2480 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4005 مم، و1706 مم للعرض الكلي، وبارتفاع 1575 مم.

جيلي GX3 Pro

تأتي السيارة جاك JS2 بأبعاد خارجية بلغت 4.135 مم للطول الكلي، و1.750 مم للعرض، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1.550 مم، وقاعدة عجلات 2490 مم، وخلوص أرضي بنسبة 200 مم.

جاك JS2

سعر جيلي GX3 Pro وجاك JS2 في مصر

تقدم السيارة جيلي GX3 Pro في السوق المصري عبر فئة واحدة من التجهيزات وبسعر 849,900 جنيه، كما تقدم السيارة جاك JS2 من خلال فئة واحدة أيضًا وبسعر يبلغ 709,900 جنيه.