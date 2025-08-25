سيارة كروس أوفر أوتوماتيك 2022 بأرخص سعر.. توب لاين

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة مجموعة كبيرة من الطرازات الصينية، منها السيارة جاك JS3، والتي تعد واحدة من أرخص السيارات الرياضية التي تنتمي إلى عائلة الكروس أوفر.

مواصفات السيارة جاك JS3

تعتمد السيارة جاك JS3 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يضخ قوة قدرها 115 حصانا، و 150 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.5 لتر عندما تخوض مسافات قدرها 100 كيلومتر، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء.

وتأتي جاك JS3 بعدد من التجهيزات منها، جنوط رياضية، إضاءة نهارية، مصابيح أمامية حادة الشكل، شبكة متعددة الفتحات الهوائية، مرايات جانبية كهربائية ذات إشارات ضوئية، وقياسات خارجية بلغت 4345 مم للطول الكلي، و1765 مم للعرض، وبارتفاع يبلغ 1640 مم.

جاك JS3

زودت السيارة جاك JS3 بحساسات ركن خلفية لسهولة الاصطفاف، كاميرا للرؤية الخلفية، فرامل بنظام مانع الانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرمل EBD، وسائد هوائية AIRBAGS، قفل مركزي للأبواب، إنذار، ريموت تحكم.

جاك JS3

وتضم السيارة جاك JS3 مكيف هواء، نظام ترفيهي صوتي، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط مع دعم التطبيقات الحديثة، عجلة قيادة مالتي فانكشن، مثبت سرعة، مصابيح ضباب خلفية، سبويلر رياضي مدعوم بإشارة ضوئية.

سعر السيارة جاك JS3 في سوق المستعمل

ظهرت السيارة جاك JS3 موديل 2022 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة الفبريكا، وبسعر يبلغ 730 ألف جنيه، ولكن ننصح جميع المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة بأهمية متابعة متوسط الأسعار حسب الموديل والفئة، وأهمية الفحص الفني الشامل.